Redação Festival reúne Conceição Evaristo, Ilú Obá De Min e mais em SP

De 13 a 15 de dezembro , com uma programação caprichada o Festival Kwanzaa-Escrevivência chega com um propósito muito especial e único!

O evento volta as atenções às contribuições das pessoas negras na produção de conhecimento com atividades artístico-culturais acompanhadas de perto pela anfitriã, a escritora Conceição Evaristo .

O festival vai rolar em três espaços diferentes pela cidade de SP. No dia 13, às 19h , a abertura acontece no Itaú Cultural , o encerramento vai rolar no dia 15 no Campus Butantã da USP e, além disso, outras atividades vão rolar no Campus Leste .

Além de trazer ao Brasil uma celebração do Kwanzaa, o evento celebra também a relevância dos trabalhos acadêmicos e artísticos de Conceição Evaristo.

A programação do Festival Kwanzaa-Escrevivência conta com conferência de Conceição Evaristo, pocket show de Anelis Assumpção , show da cantora Larissa Luz , cortejo do grupo Ilú Obá De Min , vídeo-mapping do Coletivo Coletores , rodas de conversa, performances de poetas como Luz Ribeiro e Mel Duarte e a contação de Pretinha Ponciá , com Kétila Araújo .

Os ingressos são gratuitos e podem ser reservados clicando aqui . Para quem não conseguir colar no evento, as mesas serão transmitidas ao vivo por um canal no Youtube .

Confira a programação completa do Festival Kwanzaa-Escrevivência:

Dia 13/12 – Quarta-feira

Itaú Cultural

19h – Mesa de abertura com Jader Rosa (Itaú Cultural) e Patrícia Mota (Itaú Social)

Conferência Escrevivência e criação de mundos possíveis, com a escritora e catedrática Conceição Evaristo

Pocket show de Anelis Assumpção

Dia 14 de dezembro – Quinta-feira

Escola de Artes, Ciências e HUmanidades (EACH – USP), Campus USP Leste

9h – Mesa de abertura com Juliana Yade (Itaú Social) e Marli Quadros Leite (Pró-reitora de Cultura e Extensão – PRCEU-USP)

9h40 – Pílula – performance

Com a escritora, atriz, narradora e slammer Luz Ribeiro

10h – Roda de conversa 1 – Ujima: Sujeitos, lugares e modos coletivos de enunciação

Com Flávia Martins, João Mozart e Mari Costa. Mediação: Prof. Rosenilton Oliveira

11h – Roda de conversa 2 – Modos de enunciação: sujeitos escrevivendo os seus lugares no mundo

Com Eduardo Prachedes Queiroz, Maria Rita Taunay e Milena Manhãs. Mediação: Prof. Esmeralda Negrão

14h – Pílula – performance

Com a poeta Mel Duarte

14h10 – Roda de conversa 3 – Kuumba: escrevivência, escrita dramatúrgica e o fazer artístico

Com Alessandra Augusta Lima dos Santos, Beatriz Nauali e Kétila Araújo. Mediação: Jé Oliveira

16h – Roda de conversa 4 – Escrevivência em sala de aula e a formação docente

Com Alan Brito, Allan da Rosa e Fátima Santana. Mediação: Juliana Yade

18h – Encerramento – Contação Pretinha Ponciá

Com Kétila Araújo

Dia 15 de dezembro – Sexta-feira

Instituto de Estudos Avançados (IEA-USP), Campus Butantã, Sala Alfredo Bosi

9h – Mesa de abertura com Ana Lúcia Duarte Lanna (Pró-Reitora de Inclusão e Pertencimento USP), Ary Plonski (Diretor do IEA), Luciana Modé (Itaú Cultural) e Martin Grossmann (Coordenador acadêmico da Cátedra)

9h40 – Pílula – performance

Com o poeta e slammer Cajota Domingues

10h – Roda de conversa 5 – Umoja: corpus estético em diferença

Com Blenda Souto Maior, Cajota Domingues, Gessica Silva, Júlia Farias e Renata Gonçalves

11h – Roda de conversa 6 – Escrevivência, estética e possibilidades narrativas

Com Brunna Amicio, Carla Silva, Débora Andrade e João Victor

14h – Pílula – performance

Com Victor Hugo Oliveira

14h10 – Roda de conversa 7 – Arte, escrevivência, corpo e movimento

Com Adnã Ionara, Daniel Alves e Luciano Tavares. Mediação: Deise de Brito

16h – Roda de conversa 8 – Nia: escrevivendo a continuidade

Com Conceição Evaristo, Calila das Mercês, Georgton Silva, Stefani Souza e Viviane Nogueira

ENCERRAMENTO

17h40 – Entreato

Cortejo Ilú Obá De Min

Video-mapping: Coletivo Coletores

19h – Apresentação musical

Com a cantora Larissa Luz

