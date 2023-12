Redação Natal Iluminado: atrações gratuitas e decorações lindas em SP

A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) revelou a programação do Natal Iluminado SP 2023, evento já tradicional no calendário natalino da cidade.

Com decorações espalhadas por toda São Paulo e uma série de eventos gratuitos, o Natal Iluminado ocorre de 14 a 26 de dezembro, contando com o apoio da Prefeitura. A abertura oficial está marcada para 14 de dezembro, às 18h30, na Catedral da Sé, com uma celebração interreligiosa e um concerto natalino da banda Sinfônica Heliópolis.

A programação inclui pontos altos como uma árvore de Natal de 20 metros em frente ao Edifício Matarazzo, a instalação Bolhas na Praça do Patriarca e o espetáculo de luzes Moving Lights. As instalações contam com tecnologia de última geração, permitindo que os efeitos visuais da árvore de Natal sejam apreciados durante o dia devido às luzes de LED!

Além das atrações visuais, o público tem a oportunidade de vivenciar uma grande performance artística no Centro Histórico, com um presépio vivo apresentando acrobacias aéreas na fachada do Edifício Matarazzo, seguido por uma procissão dos três Reis Magos pelas ruas no Reisado elétrico, com bonecos iluminados por LED.

José Mauro Gnaspini , diretor-artístico do Natal Iluminado, destaca a importância de incentivar a ocupação e revitalização das praças centrais da cidade, tornando o evento não apenas um espetáculo visual, mas também uma contribuição para a vivacidade urbana.

São Paulo tá cheio de coisa boa! Bora explorar:

Veja também: Fazenda do Chocolate: passeio delicioso e familiar em SP

Veja também: Ano Novo em SP: as melhores festas para celebrar muito!