Redação 7 passeios em SP para quem gosta de futebol

São Paulo reúne programas culturais para todos os gostos ! E quem gosta de futebol , a cidade tem muuuitas opções de passeios para você mergulhar no mundo dos esportes !

Prepare-se para conhecer tours , bares , museus e mais opções que vão te impressionar! Confira tudo aqui:

1- Museu do Futebol (Estádio do Pacaembu)

Para quem ama o esporte, o Museu do Futebol é uma parada obrigatória! Exposições imersivas em áudio e vídeo contam a história do futebol no Brasil e em São Paulo.

Os visitantes podem conhecer mais sobre os ídolos e os clubes, além de conhecer também o Pacaembu, um dos principais estádios de SP. Para ficar por dentro de todas as exposições que rolam por lá, acesse o site oficial .

Quando? De terça-feira a domingo, das 9h às 17h

Onde? Estádio do Pacaembu | Praça Charles Miller – Pacaembu

Quanto? Entrada gratuita

Acessibilidade? Recursos para deficientes visuais e para mobilidade reduzida

2- Tour Neo Química Arena (Estádio do Corinthians)

A torcida do Corinthians não vai querer perder essa!

O estádio, que foi sede da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, recebe o público no Tour na Casa do Povo . Os visitantes vão conhecer os bastidores, como vestiários, setores, arquibancadas e até mesmo o gramado!

Quando? Todos os dias, das 10h às 16h

Onde? Neo Química Arena | Av. Miguel Ignácio Curi, 111 – Vila Carmosina

Quanto? Dias de semana R$55 (inteira) e R$ 27,50 (meia), finais de semana R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Compre seu ingresso clicando aqui .

Acessibilidade? Não informado

3- Tour Allianz Parque (Estádio do Palmeiras)

Na Zona Oeste de São Paulo, o Allianz Parque é a casa do Palmeiras e recebe muitos shows nacionais e internacionais!

E para quem quiser conhecer, o Allianz Parque Experience vai te levar pelo camarote, arquibancadas, vestiários, sala de imprensa e até o gramado! Você vai fazer o mesmo caminho que os jogadores em dia de jogo e pode até sentar no banco de reservas!

Quando? Todos os dias das 10h às 17h

Onde? Allianz Parque | Rua Palestra Itália, 200 – Portão A

Quanto? Entrada R$80 (inteira) e R$40 (meia). Compre sua entrada aqui

Acessibilidade? Não informado

4- Tour Morumbi (Estádio do São Paulo)

Os torcedores do São Paulo e dos outros clubes podem visitar o Cícero Pompeu de Toledo , mais conhecido como Estádio do Morumbi , no Morumbi Tour .

Além do enorme gramado, arquibancadas e bastidores, o Morumbi também possui um espaço de compras, lazer e restaurantes situado no anel térreo.

Quando? Todos os dias. De segunda a sexta às 10h, 12h, 14h e 16h. Aos finais de semana e feriados às 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h e 16h

Onde? Estádio do Morumbi | Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 – Morumbi

Quanto? Ingressos por R$60 (inteira) e R$30 (meia), compre clicando aqui

Acessibilidade? Não informado

5- Rua Javari (Estádio do Juventus)

Se você gosta de futebol raiz, a Rua Javari é o seu lugar!

O Estádio Conde Rodolfo Crespi, conhecido também como Estádio da Javari, é a casa do Juventus da Mooca e esbanja tradição e simplicidade.

O time de origens italianas foi fundado no bairro da Mooca e na região o passeio pode ser estendido para as cantinas italianas e restaurantes com comidas típicas. A tradição é provar um cannoli vendido na barraquinha na porta do estádio!

Quando? De segunda a sexta, das 9h às 18h. Aos finais de semana, conforme a tabela de jogos

Onde? Estádio Conde Rodolfo Crespi | Rua Javari, 117 – Mooca

Quanto? Grátis!

Acessibilidade? Não informado

6- Resenha Sports Bar

Se você não for ao estádio em um dia de jogo, a melhor opção é acompanhar seu time do coração em um bar com mais torcedores!

O Resenha Sports Bar é aquele lugar para assistir qualquer esporte, com mais de 15 televisões e possibilidade de petiscar e beber aquela gelada.

Quando? De terça a sexta das 18h à 1h. Sábado das 16h à 1h

Onde? Resenha Sports Bar | R. Emília Marengo, 383 – Jardim Anália Franco

Quanto? Entrada gratuita

Acessibilidade? Não informado

7- São Cristóvão Bar

O São Cristóvão é um dos mais tradicionais para receber a torcida e acompanhar, principalmente, o futebol! O nome é inspirado no time carioca e a decoração do lugar dá o charme!

Formada de recortes de jornais antigos e fotos de jogadores famosos como Pelé, Zico e Garrincha, que cobrem as paredes e até mesmo o teto do bar! O lugar para quem é raiz!

Quando? Segunda das 11h às 23h. Terça a quinta das 12h às 00h. Sexta das 12h à 1h. Sábado das 11h à 1h. Domingo das 12h às 00h

Onde ? R. Purpurina, 370 – Pinheiros

Quanto? Entrada gratuita

Acessibilidade? Não informado

