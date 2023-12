Redação Retrospectiva do Cinema Brasileiro exibe os melhores filmes do ano

Final de ano está aí e para os fãs de cinema chega também um dos momentos mais esperados do ano: a tradicional Retroscpectiva do Cinema Brasileiro no Cinesesc !

O evento chega a sua 24ª edição com uma seleção de títulos premiados e mais de 65 filmes, sendo 46 longas e 19 curtas-metragens.

As produções nacionais foram lançadas entre novembro de 2022 e outubro de 2023 e é a oportunidade de ver ou rever filmes brasileiros premiados em eventos no país ou no exterior!

Durante a primeira semana da Retrospectiva do Cinema Brasileiro, a Mostra Sesc de Cinema ganha espaço exibe documentários e ficções! Alguns dos filmes que são destaques na mostra são “A Invenção do Outro”, que revela os riscos de vida aos indígenas no vale do Javari acompanhando uma das maiores expedições recentes da Funai.

Outras sessões contam com a presença de diretores para um bate-papo com o público, como no dia 8 de dezembro com os filmes “Cama Vazia”, de Fábio Rogério e Jean-Claude Bernardet, e “A Senhora que Morreu no Trailer”, de Alberto Camarero e Alberto de Oliveira. Confira a programação completa da Mostra Sesc de Cinema clicando aqui .

Entre as ficções da 24ª Retrospectiva, “Noites Alienígenas”, de Sérgio de Carvalho acompanha a vida de três amigos que vivem na periferia do Acre e o seu reencontro se dá em contexto trágico da chegada das facções criminosas do sudeste do Brasil na Amazônia. O filme conta com uma bagagem premiada como Melhor Direção no Festival de Cinema Brasileiro de Los Angeles e Melhor Filme no 50º Festival de Cinema de Gramado.

O drama “Paloma” traz a história de uma mulher trans agricultora do sertão de Pernambuco que sonha em se casar na igreja – e que também coleciona alguns prêmios, como Melhor Longa-metragem de Ficção no Festival do Rio.

Inclusos no Cineclubinho, o curta “Amei Te Ver” conta a história de um menino surdo que se apaixona por uma menina cega, e o longa “Um Filme de Cinema” brinca com a metalinguagem, são parte da programação voltada para as crianças de até 12 anos!

Um dos documentários da programação é “Elis & Tom, Só Tinha de Ser com Você”, que conta os bastidores da parceria entre os dois ícones da MPB. A produção conquistou o prêmio de Melhor Filme Brasileiro na 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Para quem optar por assistir os filmes de casa, a Retrospectiva do Cinema Brasileiro vai exibir de graça 6 filmes na plataforma Sesc Digital! Acesse a plataforma para não ficar de fora.

Os ingressos da 24ª edição do evento já estão disponíveis na bilheteria do CineSesc por R$ 24 (inteira), R$ 12 (meia entrada) e R$ 8 (credencial plena). Para acompanhar a programação completa e mais informações sobre todas as obras exibidas na mostra, clique aqui e não perca nenhum detalhe!

