Redação Ano Novo em SP: as melhores festas para celebrar muito!

O Ano Novo em SP tem balada, jantares sofisticados e claro, o céu brilhando de fogos de artifício! A Agenda da Catraca Livre separou os eventos mais legais da cidade, além do principal, o festão na Avenida Paulista.

Bora curtir o primeiro dia do ano em grande estilo? Só vem:

RÉVEILLON NA SELVA

Em clima de celebração, a rua mais badalada de São Paulo promete encerrar 2023 em grande estilo com uma festa que já é tradição. O agito começa às 20h e se estende até as 6h da manhã, garantindo uma virada animada na proximidade do icônico Reveillón da Avenida Paulista.

O evento oferece um irresistível open bar, além de diversas ações especiais, como uma rodada de espumante na virada, cabine fotográfica, glitter para make e a oportunidade de adquirir eco copos exclusivos da edição limitada do Réveillon da Selva 2024.

Quando? 31 de dezembro, das 20h às 06h

Quanto? A partir de R$150 | Garanta a sua entrada por aqui :)

Onde? Selva Club | R. Augusta, 501 – Consolação, São Paulo – SP

REVEILLON NA TOKYO

Em contagem regressiva para a virada de 2024, a já tradicional festa de Ano Novo na Tokyo promete agitar a cidade. Com uma seleção musical que vai agradar todo mundo, com estilos como Música Brasileira, House, Hip-Hop, Pop, Flashback e Música Latina, o evento vai rolar na clássica pistinha na rooftop do prédio, oferecendo também opções gastronômicas no restaurante e a animação garantida no karaokê coletivo e em box individuais.

Bora para a Tokyo viver uma noite memorável e celebrar a virada em grande estilo! Mas corre que os ingressos estão acabando, viu!

Quando? 31 de dezembro, das 20h à 08h

Quanto? R$ 300 (último lote). Garanta a sua entrada por aqui :)

Onde? Tokyo | R. Maj. Sertório, 110 – Vila Buarque, São Paulo-SP

RÉVEILLON NO MUNDO PENSANTE

Em clima de virada apocalíptica, o Reveião Tropicaos no Mundo Pensante promete agitar a entrada em 2024 de maneira única. Sob o comando da Calefação Tropicaos e DJs convidados, a pista mais deliciosa da cidade será o palco para celebrar o novo ano com muita animação.

Além da atmosfera festiva, o evento oferece promoções especiais de champanhe no bar e uma mesa repleta de frutas e petiscos no mezanino. É para passar a noite inteira dançando!

Quando? 31 de dezembro, das 22h à 05h

Quanto? A partir de R$70. Garanta a sua entrada por aqui :)

Onde? Mundo Pensante | R. Treze de Maio, 830 – Bela Vista, São Paulo – SP

RÉVEILLON DA GAROA

O Réveillon da Garoa promete uma virada única no Espaço Unimed , São Paulo. Com Jorge Ben Jor, Matheus & Kauan , e Jetlag no palco, a festa de nove horas oferece Open Bar Premium, incluindo Tanqueray, Red Bull, e mais.

O buffet exclusivo do Espaço Unimed completa a experiência, enquanto uma queima de fogos silenciosa encerra a noite com estilo.

Quando? 31 de dezembro, das 21h à 06h

Quanto? A partir de R$ 860 (masculino) e R$ 690 (feminino). Garanta a sua entrada por aqui :)

Onde? Espaço Unimed | R. Tagipuru, 795 – Barra Funda, São Paulo – SP

