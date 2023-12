Redação SCENA apresenta grandes espetáculos italianos no Sesc Pompeia

Três espetáculos italianos acabam de desembarcar no Brasil e vão ser apresentados na terceira edição da Semana da Cena Italiana Contemporânea , a SCENA , em cartaz no Sesc Pompeia .

O Teatro do Sesc Pompeia recebe as peças “ Sátiros ” (Satiri), da Compagnia Virgilio Sieni, “ O Presente Não Basta ” (The Present Is Not Enought), de SIlvia Calderoni e Ilenia Caleo, e “ CA-NI-CI-NI-CA “, de Greta Tommesani.

Os espetáculos da SCENA discutem as opressões e ideologias conservadoras que cresceram no mundo contemporâneo usando a dança, o documental e a comédia!

“Sátiros” busca apresentar formas de compreensão e empatia através da dança e tem a coreografia de Virgilio Sieni, um dos coreógrafos mais renomados da Itália!

A peça “CA-NI-CI-NI-CA” faz uma reflexão política sobre a exploração do trabalho. Com uma narrativa cômica e leve, o monólogo vai abordar a obsessão pela produtividade e da autoexploração dos trabalhadores.

Em “O Presente Não Basta” o público vai até as expressões artísticas e sexuais da cena queer de Nova Iorque nos anos 70 e 80, dando um senso de comunidade e falando sobre a liberdade de corpos múltiplos.

Programação do SCENA

Sátiros (Satiri)

5 e 6/12 (terça e quarta), às 21h

50 min. 12 anos

CA-NI-CI-NI-CA

7 e 8/12 (quinta e sexta), às 21h

65 min. 12 anos

O Presente Não Basta (The Present Is Not Enough)

9/12 (sábado), às 21h, e 10/12 (domingo), às 18h

60 min. 18 anos

Os ingressos já estão disponíveis por R$18 a credencial plena, R$ 30 a meia entrada e R$ 60 a inteira! Vai ser demais, te vejo lá?

