Redação Japan House promove exposição sobre a história do chá verde

A Japan House São Paulo sempre arrasa com exposições diferentonas e agora chegou para proporcionar uma imersão no universo do chá verde japonês com a exposição “ NIHONCHA: introdução ao chá japonês “.

Aberta até 7 de abril de 2024, oferece uma visão abrangente da produção do chá japonês, destacando variedades, o espírito do chá no yu, utensílios tradicionais e contemporâneos, além de apresentar a inovadora casa de chá Tsuginote Teahouse, construída com impressão 3D.

Sob a curadoria de Natasha Barzaghi Geenen , a exposição destaca a jornada do chá japonês ao longo dos séculos, desde sua introdução por monges budistas até se tornar parte integrante do cotidiano japonês. A mostra inclui uma diversidade de chaleiras e xícaras, como a inovadora chaleira elétrica i-PoT da Zojirushi Corporation.

A primeira seção explora o cultivo da planta Camellia Sinensis, destacando a atenção necessária dos agricultores para criar chás com mais umami. A exposição também apresenta nove variedades de chá japonês, fornecidas pela Yamamotoyama, revelando sabores únicos de cada processo de produção.

Além disso, na Japan House São Paulo vão rolar outras diversas atividades paralelas, como oficinas de preparo de chá japonês, cerimônias do chá e palestras sobre os efeitos do chá.

Uma experiência enriquecedora aguarda os visitantes, proporcionando uma compreensão mais profunda do chá japonês e suas diversas aplicações na vida cotidiana!

