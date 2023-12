Redação Feira Natal na Tiradentes reúne artesanato, moda e gastronomia

Dezembro chegou e para celebrar essa época do ano, a Praça de Tiradentes vai entrar no clima com a 1ª edição da Feira Natal na Tiradentes !

Com entrada gratuita , os dias 01 e 02 de dezembro vão exalar a energia natalina com uma programação para toda família.

Ao todo 50 barracas recheiam o rolé com produtos de artesanato , moda , design e gastronomia do Tempero da Favela! Vai ser impossível ir sem voltar para casa com uma sacolinha.

A 1ª edição da Feira de Natal na Tiradentes conta com uma visita especial no espaço lounge, o Papai Noel vai receber e conversar com as crianças! Para completar, vão rolar também oficinas de Cartola , Cartão de Natal e de Samba .

Moacyr Luz e Samba dos Trabalhadores vão animar com um batuque dos bons na sexta, 01. Já no sábado, 02, é a vez do saxofonista Chacal e da bateria da Escola de Samba Mangueira se apresentarem, com Flavia Saolli como convidada.

Vamos aproveitar o clima de Natal na Praça de Tiradentes?

