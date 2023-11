Redação Festival Mouziklab leva Black Rio, Mestrinho e muitas outras atrações à Galeria Olido

Vai ter muito groove, jazz, soul e forró neste final de semana no Centro Cultural Olido com a realização da segunda edição do Festival Mouziklab.

Produzido pela Tony Prada Entretenimento e Cultura e pela Segue o Groove Produções Artísticas, o festival tem entrada gratuita ( é preciso retirar os ingressos antecipados no Sympla ) e acontece nos dias 2 e 3 de dezembro (sábado e domingo).

Com uma programação plural e diversa, o evento mescla grandes nomes já consolidados como a Banda Black Rio e Mestrinho, com artistas contemporâneos como Fran Nóbrega e Flashback Night.

O line-up conta ainda com diversos outros artistas que navegam por gêneros que vão do samba-rock ao forró pé-de-serra, passando pelo jazz-soul, rapfunk e rock.

Vale lembrar que o Mouziklab não é apenas um festival, mas também um movimento cultural de valorização da música brasileira, com ações como mentoria de gestão musical em desenvolvimento e que também conta com o apoio da Funarte.

Confira a programação:

2 de dezembro

13h00 – Thulla Melo

15h00 – Banda Válvula 5

16h30 – Fran Nóbrega convida Mestrinho

18h00 – Banda Ultra Soul

19h30 – Projeto Jacarepaguá

Intervalos – Dj Vortec

3 de dezembro

13h00 – Banda Válvula 5

14h30 – Banda Flashback Night

16h00 – Thulla Melo

17h30 – Banda Black Rio

Intervalos – Dj Vortec