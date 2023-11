Redação Cinefantasy SP: festival gratuito exibe 110 filmes de 20 países

Se você é fã de filmes de fantasia, não vai querer perder a 15ª edição do Cinefantasy , o Festival Internacional de Cinema Fantástico !

Entre os dias 2 e 9 de dezembro , o MIS – Museu da Imagem e do Som recebe uma programação completíssima com entrada GRATUITA ! É só chegar e aproveitar!

Ao longo dos dias do evento, 110 filmes de 20 países celebram o melhor do cinema fantástico da atualidade!

A programação conta com 14 mostras competitivas , entre os longas e curtas-metragens. As sessões são Amador , Animação , Brasil Fantástico , Espanha Fantástica , Estudante , Fantasia , Fantasteen , Fantastic Black Power , Fantástica Diversidade , Ficção Científica , Horror , Mulheres Fantásticas e Pequenos Fantásticos .

Mostra Competitiva de Longas

A 15ª edição do Cinefantasy tem uma enxurrada de inscrições Latinas! Dos 15 longas selecionados, cinco são argentinos e inéditos no Brasil. Para os amantes de filmes violentos, o festival apresenta “ Quando o Mal Espreita “, de Demian Rugna, que foi o grande vencedor do Sitges em 2023.

Outros filmes exibidos ao longo do festival são “ Auxílio ” de Tamae Garateguy, “ O Santo ” de Agustin Carbonere, “ Maria ” de Gabriel Grieco e muuuuito mais!

O Brasil está representado com três títulos inéditos, entre eles “ Placa-Mãe ” de Igor Bastos, que foi exibido em quase 50 festivais pelo mundo. “ Ressentimento ” dos jovens diretores Mariana Vita e Denis Augusto, e por fim “ A Casa da Árvore ” de Flávio Ermínio.

Mostra Competitiva de Curtas

Os curtas competem pelas mostras Amador , Animação , Brasil Fantástico , Espanha Fantástica , Estudante , Fantasia, Fantasteen , Fantastic Black Power , Fantástica Diversidade , Ficção Científica , Horror , Mulheres Fantásticas e Pequenos Fantásticos .

Os vencedores vão ser anunciados no último dia do Cinefantasy e serão premiados com o troféu José Mojica Marins e o troféu João Acaibe .

Além disso, o homenageado da 15ª edição é o produtor premiado Rodrigo Teixeira , que tem no currículo filmes como “ O Cheiro do Ralo ” de Heitor Dhalia, “ Frances Ha ” de Noah Baumbach, “ A Vida Invisível ” de Karim Ainouz e “ Ad Astra ” dirigido por James Gray e protagonizado por Brad Pitt.

Um recorte da programação estará disponível para assistir online na plataforma SPcine Play, clique aqui acessar.

E para ficar por dentro de toda a programação com horários detalhados, acesse aqui !

Vamos nessa?

