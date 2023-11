Redação Aclamado por grandes nomes da música brasileira, violonista Juarez Moreira fará show no Blue Note

Reconhecido como um dos maiores violonistas do Brasil, Juarez Moreira se apresenta neste domingo, dia 3 de dezembro, no palco do Blue Note, em São Paulo. Ingressos antecipados estão disponíveis pela plataforma Eventim e na bilheteria do clube entre R$ 45 e R$ 90.

Aclamado pela crítica no exterior (como as revistas New York Times e Billboard), o músico será acompanhado pelo baixista Kiko Mitre, pelo pianista Deangelo Silva e pelo baterista Lincoln Chelb, com participação especial do acordeonista Toninho Ferragutti.

Autor de 13 álbuns e um DVD, Juarez já se apresentou ao lado de grandes nomes com Egberto Gismonti, Milton Nascimento, Toninho Horta, Ivan Lins, Naná, Vaconcelos, Yamandu Costa, Maria Betânia, Gal Costa, Paquido D’Rivera, entre outros.

O violonista cresceu ouvindo bossa nova e música brasileira dos anos 1950 e traz no repertório releituras de músicas consagradas no repertório nacional, além de canções autorais.

Como influências, o músico cita Tom Jobim, Luiz Bonfá, Pixinguinha e Luiz Eça, artistas aos quais promete fazer jus com seu preciosismo técnico, mas também com muita emoção e a consciência da escolha do repertório.