Natal no Parque Villa-Lobos tem incrível árvore de 50 metros

A magia do Natal está prestes a iluminar São Paulo com a tão esperada Árvore de Natal do Parque Villa-Lobos ! Com incríveis 50 metros de altura e base, essa atração promete encantar a cidade nos meses de dezembro e janeiro.

Além das luzes festivas, a árvore vai oferecer um circuito imersivo, transportando os visitantes diretamente para uma viagem ao Polo Norte.

A programação natalina inclui a Caravana Iluminada, com o slogan “Desperte o Papai Noel que Há em Você”, destacando a mensagem de que todos têm o poder de fortalecer a magia da época.

Com uma decoração exuberante, a árvore tem 12 caixas de presentes cenográficas, 122 bolas vermelhas e prateadas, e um circuito inesquecível para toda a família.

As visitas ao circuito de Natal no Parque Villa-Lobos acontecem de 1 de dezembro a 7 de janeiro, de sexta a domingo, e podem ser agendadas gratuitamente pelo site/aplicativo Link , a partir de 30 de novembro, para grupos de até quatro pessoas.

Essa experiência única promete trazer alegria e encantamento para celebrar a época mais mágica do ano em São Paulo! Partiu?

