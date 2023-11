Redação Chocolat Festival São Paulo: 150 expositores e programação delícia

Chocólatra de plantão, o seu momento chegou! De 30 de novembro a 3 de dezembro as delícias do Chocolat Festival São Paulo vão tomar conta das bocas e dos paladares.

A 34ª edição do evento vai rolar no Centro de Eventos São Luiz , pertinho da Av. Paulista, com uma programação completa que não vai deixar ninguém passando vontade!

Algumas das atrações que você vai poder acompanhar são chefs esculpindo esculturas de chocolate ao vivo, degustação de algumas das principais marcas do país, um kids cooking para as crianças , espaços para discutir temas como harmonização e modelos agroflorestais de produção do cacau.

Além de chocólatras e amantes de doces, os apreciadores de produtos gourmet e profissionais do setor de chocolate também vão ao Chocolat Festival São Paulo!

No Chocoday alguns dos maiores especialistas da área vão palestrar sobre diversos assuntos relacionados a plantação e comercialização de cacau, como as novidades da cacauicultura , produção de cacau fino e avanços tecnológicos na área.

Vai rolar até showcookings com chefs consagrados . Não dá para perder, parece até que é o paraíso!

A exposição sobre a história do chocolate e o túnel “cabruca” , simulando uma plantação de cacau, também fazem parte da programação. E para finalizar, a feira de chocolate conta com mais de 150 expositores de várias partes do Brasil e do mundo!

Mal posso esperar para experimentar tudo! Te vejo lá?

