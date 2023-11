Redação Festival de Ceviche reúne gastronomia latina na Av Paulista

Se você é daqueles que ama a culinária latina, a Avenida Paulista é o seu lugar! Nos dias 2 e 3 de dezembro, cinco chefs convidados servem delícias no Festival do Ceviche , integrando a praça de alimentação do Mercado Místico .

Variedade de pratos é o que não falta! Além do clássico ceviche , tem opção de chauffa de carne ou frango , causas , lomo saltado , tallarin saltado de carne , arroz com mariscos , entre outros.

Os famintos que visitarem o Festival do Ceviche e quiserem se refrescar e experimentar uma bebida típica peruana, podem se espaldar na chicha morada , bebida feita com milho roxo do Peru, além da Inca Cola e da Cusqueña , que também são ótimas opções!

Os doceiros vão estar bem servidos de alfajores de doce de leite !

O evento fica há cinco minutinhos andando da Estação Brigadeiro do Metrô . O Festival de Ceviche e o Mercado Místico vão rolar das 10h às 20h ! Para mais informações, clique aqui .

Outras delícias em SP:

Veja também: Mocotó celebra 50 anos com exposição histórica e pratos inéditos

Veja também: Bololô Bar: MC Ryan SP abre bar e restaurante em São Paulo