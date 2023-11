Redação Afrofestival leva mistura de ritmos a pontos icônicos de SP!

O Afrofestival chegou para finalizar o Mês da Consciência Negra da melhor forma!

Atravessando a cidade e levando muita vibração, percussão afro-brasileira pelos principais pontos turísticos de São Paulo no próximo domingo , 26 !

A cultura afro vai ser representada em três vertentes diferentes , entre elas a percussão brasileira , os metais juntos da percussão das street bands de New Orleans e as vozes de Angola !

Os Meninos do Morumbi , embaixadores da cultura brasileira, vão usar instrumentos de percussão e dança nas performances surpresa das street bands de New Orleans que vão rolar pelos pontos de SP.

A diversidade de ritmos, como o maracatu , xirês , maxixes , samba , funk e grooves africanos , acompanham o grupo pelas apresentações.

E no Masp , na Av. Paulista, Os Meninos do Morumbi se encontram com outro grupo, a Favela Bass , banda composta por instrumentistas da quebrada inspirados nas performances second lines de New Orleans.

Juntos, os dois grupos animam o caminho do Masp até o Casarão da Paulista com um cortejo! Já no Casarão os DJs Leandro Pardí e Brenda Ramos vão tomar conta do som. A programação termina de uma forma especial, com uma apresentação do grupo Vozes de Angola , formado por artistas PCD angolanos!

Fica de olho na programação completa do Afrofestival:

Casarão da Paulista

Local: Residência Joaquim Franco de Melo

Av. Paulista, 1919 – Bela Vista

Das 10h às 16h

DJ Leandro Pardi e DJ Brenda Ramos

Das 10h às 14:30

Performances itinerantes pela cidade: Meninos do Morumbi

Local: Museu Afro Brasil

Parque Ibirapuera (Portão 10)

Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Vila Mariana

Das 10h às 10h20

Local: Praça da Liberdade

Das 11h às 11h20

Local: Fim do Minhocão (junto à Av. Consolação)

Elevado Presidente João Goulart (nos acessos próximos à Praça Roosevelt) – Consolação

Das 12h às 12h20

Local: Parque Augusta

Rua Augusta, 200 – Consolação

Das 13h às 13h20

Cortejo conjunto da Favela Brass e Meninos do Morumbi

Av. Paulista: do Masp ao Casarão (no número 1919)

Das 14h às 14h20

Vozes de Angola

Casarão da Paulista

Av. Paulista, 1919 – Bela Vista

Das 15h às 16h

