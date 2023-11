Redação 7 parques aquáticos incríveis para se refrescar em SP

Quando o calor chega a melhor alternativa é se refrescar em um lugar com muita diversão e os parques aquáticos são uma ótima pedida.

Por isso, a Catraca Livre separou 7 parques aquáticos em SP para você mergulhar de cabeça! Separe a roupa de banho e bora nessa:

Thermas da Mata

@thermasdamata

O Thermas da Mata é para aqueles que gostam do contato com natureza. São 200 mil metros quadrados repletos de árvores nativas, nascentes e cachoeiras, sem contar uma enorme área de lazer para toda a família!

Além dos toboáguas que garantem uma dose de adrenalina, outras atrações como pedalinho no lago, bangalôs à beira da água e uma área para churrasco estão disponíveis para deixar a experiência ainda mais completa!

Quanto? A partir de R$ 69,90, com preço variando de acordo com a data

Onde? Cotia, aproximadamente 30 minutos de São Paulo | Estr. Morro Grande, 3000 – Jardim Isis

Vale Encantado Thermas Park

@valeencantadosp

É claro que os adultos também se divertem e aproveitam para descansar, mas para as crianças o Vale Encantado Thermas Park é o verdadeiro paraíso!

Esse parque aquático tem uma infinidade de atrações para entreter a garotada, como casa de bonecas, piscina, chafariz com cogumelos gigantes, toboágua infantil e muito mais! E os adultos não ficam para trás com cascatas aquecidas, área de pesca esportiva e mais…

Quanto? A partir de R$ 39,90 adulto e R$ 24,90 crianças, variando de acordo com a data

Onde? Biritiba Mirm, aproximadamente 1h45min de São Paulo | Estrada do Sertãozinho, km 06, s/n Cruz das Almas

Thermas dos Laranjais

@thermasdoslaranjaisoficial

É o parque aquático mais visitado do Brasil e da América Latina! São várias possibilidades e um dia é pouco para curtir todas as 55 atrações que o Thermas dos Laranjais tem para oferecer!

O espaço reúne desde complexos de toboáguas até piscina de surf 180º, com praias de ondas, rio lento com corredeiras e uma montanha russa aquática. Se você gosta de aventuras, esse é o seu lugar!

Quanto? A partir de R$ 75 adulto e R$ 30 crianças, variando de acordo com a data da visita

Onde? Olímpia, aproximadamente 5 horas de São Paulo | Av. do Folclore, 1543 – Jardim Santa Efigênia

Wet’n Wild

@wetnwildsp

Outro parque aquático próximo de São Paulo e que é diversão garantida para toda família é o Wet’n Wild . O parque tradicional reúne 25 atrações para geral curtir em uma área com um lago natural e natureza nativa!

Quer sentir aquele friozinho na barriga com atrações imperdíveis? Que tal o maior tobogã com cápsula do mundo? Com uma altura equivalente a um prédio de 13 andares, uma inclinação de 70º e podendo chegar até 100km/h! Vai encarar?

Quanto? A partir de R$ 159 adulto e R$ 59 para as crianças. O Wet n’ Wild também tem pacotes para aniversariantes e combos de várias pessoas.

Onde? Itupeva, aproximadamente 1 hora de São Paulo | Estr. Serra Azul, 1000 – Jardim Alegre

Magic City

@magiccitybr

Com diversas atrações, o Magic City foi construído em meio a Mata Atlântica e promete um tempo de lazer incrível!

Piscinas normais e aquecidas, piscina de ondas, atrações radicais para os aventureiros de plantão e também uma área de parque de diversões compõem o parque.

Quanto? A partir de R$39,90 para pessoas a partir de 6 anos, crianças de 2 a 5 anos R$ 20

Onde? Suzano, aproximadamente 1h30min de São Paulo | Estr. do Pavoeiro, 8870 – Clube dos Oficiais

Thermas do Vale

@thermasdovaleoficial

Localizado em São José dos Campos, o parque aquático Thermas do Vale é uma ótima pedida para quem não quer ir longe de São Paulo e aproveitar mais de 10 atividades na água!

Com piscinas de ondas de 2500 metros cúbicos e formação de ondas com até um metro de altura e toboáguas radicais, você vai aproveitar muita aventura e adrenalina.

Mas se você quiser relaxar e descansar, também pode escolher entre um rio lento com 200 metros de extensão e piscinas com cascatas no centro!

Quanto? A partir de R$ 59,90

Onde? São José dos Campos, aproximadamente 1h30min de São Paulo | Av. Linneu de Moura, 205 – Jardim das Colinas

Hot Beach Olímpia

@hotbeach.oficial

Outra área de lazer enorme, com várias atividades para crianças e adultos é no Hot Beach Olímpia !

Além de 12 atrações aquáticas incluindo uma praia artificial com areia branca, nesse parque aquático você vai poder aproveitar toda estrutura de brinquedos, bares e restaurantes, programação de lazer e muito mais.

Quanto? A partir de R$ 125, com valores variando de acordo com a data

Onde? Olímpia, aproximadamente 5 horas de São Paulo | Av. Gov. Adhemar Pereira de Barros, 1260

Outras aventuras por São Paulo:

Veja também: 7 passeios para se refrescar no calor de São Paulo

Veja também: Tirolesa em SP tem 500 metros e vista da Baixada Santista!