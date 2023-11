Oferecimento Agência Ana Couto Festival É, Faz

Preparem-se para o evento mais aguardado do mundo do branding! O festival É, Faz & Fala está chegando ao Teatro B32, em São Paulo, no dia 21 de novembro com muito networking e uma imersão única de muito conteúdo.

Ah, e se você quer fazer parte desse rolê incrível, as inscrições estão a um clique de distância: anacouto.com.br/site/festival . Detalhe: leitor da Catraca tem 20% de desconto na compra do ingresso com o cupom CATRACA20 .

Idealizado pela renomada agência Ana Couto, especializada em estratégias de marca, o encontro promete abordar temáticas pulsantes no universo do branding, reunindo palestrantes de peso de empresas como Itaú, iFood, Natura & Co, Havaianas, Hapvida, Eletromidia, entre outros.

Durante 11 horas intensas, os palestrantes vão apresentar aquele conhecimento de branding que é pura inspiração, com muitos cases e insights sobre gestão de marca, negócios e comunicação.

De acordo com Ana Couto, CEO da agência, o evento tem como proposta decodificar o presente e discutir os caminhos que o branding oferece para gerar valor às pessoas e organizações, tanto agora quanto no futuro. “O evento é uma oportunidade para aprender com estratégias de branding vencedoras, além de ser um rico espaço para trocar e para networking”.

O público-alvo inclui CEOs, CMOs das principais empresas do país, estrategistas de branding e entusiastas que desejam aprofundar seus conhecimentos nessa área essencial para os negócios.

Com a expectativa de receber cerca de 500 participantes, o evento será dividido em três partes. A primeira abordará temas como “Futuros Possíveis”, “Branding é geração de valor”, “Branding na gestão de portfólio” e “O desafio de construir marcas icônicas”, explorando os vínculos entre o que a marca É, o negócio FAZ e a comunicação FALA.

Palestrantes de destaque incluem Clayton Caetano do Itaú, Patrícia Pessoa da Brastemp e Maria Fernanda Albuquerque da Havaianas.

Na segunda parte, temas como “Branding e o poder da comunicação” e “Dados e tecnologia na gestão de valor” serão discutidos, com a participação de palestrantes como Kleber Linhares da Hapvida.

A última seção promete debates sobre “Novos modelos para evoluir o negócio” e a valorização da brasilidade com a presença de líderes como Diego Barreto do iFood e Alexandre Guerrero da Eletromídia.

Mais do que uma celebração dos 30 anos da agência, o Festival É, Faz & Fala é uma oportunidade para conectar e ampliar o ecossistema Ana Couto_LAJE.

Destinado a profissionais de marketing, estudantes, empreendedores e gestores de marcas, o evento promete oferecer insights valiosos sobre a navegação no mundo do branding contemporâneo e a construção de valor duradouro.