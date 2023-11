Redação Mocotó celebra 50 anos com exposição histórica e pratos inéditos

O icônico restaurante Mocotó está comemorando 50 anos de história! Fundado em 1973 por Zé de Almeida e agora liderado pelo chef Rodrigo de Oliveira , a casa organizou uma celebração especial.

Para marcar essa data única, o chef Rodrigo e a historiadora Adriana Salay prepararam um projeto de imersão na trajetória do restaurante.

O Mocotó prepara também pratos inéditos que são trocados periodicamente! A linguagem do menu comemorativo vai ser guiada pelos produtos, pessoas, fazendas e empresas que têm em suas práticas o propósito de fazer bem ao mundo.

Além dos pratos já inclusos no cardápio, algumas das novidades que levam um sabor único são o pirão de leite com pipoca de queijo coalho e carne de sol confit ( R$39,90 ), o cuscuz de milho crioulo ( R$29,90 ), o dadinho de cereais ( R$ 22,90 com 6 unid . / R$34,90 com 12 unid. ) e um ceviche de beijupirá com leite de tigre de umbu e chips de batata doce ( R$42,90 ).

Para quem não nega um docinho, como sobremesa vai ter um cajá-manga ( R$24,90 ) maravilhoso!

As novidades saborosas no cardápio não são as únicas notícias incríveis, pois vai rolar também uma exposição chamada “ 50 anos de Mocotó: um restaurante melhor para o mundo “.

A exposição montada na laje da unidade da Vila Medeiros é aberta ao público com acesso gratuito e fica em cartaz até fevereiro de 2024 . O projeto recebeu o slogan “ um restaurante melhor para o mundo ”, inspirada não só nos primeiros 50 anos da casa, mas também sobre o que vai rolar nos próximos anos!

Você pode apreciar um cantinho mágico que recria o antigo Mocotó. Balcão , mesas , cadeiras e até os utensílios da época ganharam vida novamente!

Do passado para o presente, fotos de pratos deliciosos ficam penduradas no ar, sustentadas por cabos de aço. São 16 faces com imagens de dar água na boca, uma para cada momento marcante dos 50 anos do Mocotó.

Se a fome de boas histórias e boa comida bater, o lugar é o Mocotó. A exposição fica na unidade da Vila Medeiros, na Av. Nossa Sra. do Loreto, 1100 .

