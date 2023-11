Redação Festival Revelando SP leva cultura caipira ao Parque da Água Branca

Até 19 de novembro , o Parque da Água Branca é o palco do Festival Revelando SP e vai exaltar a riqueza da cultura caipira, reunindo música , contação de histórias , artesanato e culinária.

O projeto “ SerTão Interior ” dá voz às tradições , histórias e vivências das comunidades caipiras e caiçaras paulistas que são passadas de geração para geração.

Contação de histórias e moda de viola promovem uma viagem sensorial única, com uma ambientação que estimula os cinco sentidos!

A programação musical é um capítulo à parte, shows incríveis com artistas como 14 Bis com Tuia , Lourenço e Lourival , além de muitos outros, e o encerramento com Ralf . Viola, sertanejo e música caipira não vão faltar!

Para não deixar ninguém com fome, o Festival Revelando SP conta com uma infinidade de quitutes, com muitos preparos à base de milho , banana e amendoim , compotas , doces cristalizados , bolinhos , pastéis , queijos , o famoso buraco-quente e a curiosa farofa de formiga içá .

No cardápio do festival, a variedade dos pratos salgados também é enorme, desde linguiça até a tradicional galinhada , passando pelo tradicional feijão tropeiro e o exótico arroz vermelho com suã.

Quem quiser apreciar os artesanatos, são muitos produtos para levar para sua casa como recordação!

Esculturas em pedra , madeira , barro , argila e cerâmica , arte sacra , produtos feitos com cascas de frutas e de ovos , tapetes , bolsas de couro , entalhes , bordados , tecelagem , artes variadas em fibras , cipós , papel , palha de milho e ferro , entre muitos outros.

Para apreciar muita música, comida deliciosa, artesanato, contação de histórias e MUITA cultura caipira, o seu lugar é o Parque da Água Branca ! O Festival Revelando SP rola das 10h às 22h , até domingo, com entrada gratuita !

Te vejo lá?

