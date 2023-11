Redação ‘Round 6’ ganha hamburgueria temática na Avenida Paulista

Depois de enlouquecer os fãs de Stranger Things no ano passado com lanches e experiências inspiradas na série , o Burger King apresenta agora uma nova parceria com a Netflix , desta vez baseado em outro fenômeno global da plataforma: a série coreana Round 6 .

A partir do dia 14 de novembro, o BK transforma seu restaurante no cruzamento da Av. Brigadeiro Luis Antonio com a Avenida Paulista, em São Paulo, em uma verdadeira arena gamificada.

Dá pra se arriscar no desafio do biscoito Dalgona, ou quem sabe tentar pegar um mimo da franquia coreana na máquina de garra, e muito mais!

E o melhor é que essa novidade chega para comemorar o lançamento do novo reality show “ Round 6: O Desafio “ , que estreia no dia 22 de novembro e é baseado na série coreana.

Além da loja temática na Avenida Paulista, e em outras unidades BK em cidades como Campinas, Recife e Rio de Janeiro, que também ganharão ambientação especial, a rede preparou novidades deliciosas para você saborear: o sanduíche Whopper Round 6 , a Batatinha 1 2 3 e o Sundae Gude .

As três novidades poderão ser adquiridas separadamente ou em combos disponibilizados em uma embalagem colecionável que imita as máscaras

dos guardas de Round 6.

Experiência imersiva no restaurante da Avenida Paulista

Em São Paulo, os fãs da série poderão curtir icônicos cenários dos jogos de Round 6, que incluem momentos consagrados da franquia.

No primeiro andar, os visitantes serão transportados diretamente para o desafio do biscoito Dalgona, com mesas em formato de gira-gira e balanço lembrando o parquinho da produção coreana.

Há também um labirinto para fazer os consumidores se sentirem dentro do desafio das bolas de gude. Quem estiver se sentindo sortudo pode, ainda, tentar pegar um mimo da franquia coreana na máquina de garra, novo desafio inédito criado para o reality “Round 6: O Desafio”.

Já no segundo andar, os clientes serão levados ao dormitório dos jogadores e terão também a visão dos guardas da série na sala de controle.

Ao todo, quatro restaurantes estarão com a temática de “Round 6: O Desafio”:

São Paulo: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 633 – Jardim Paulista;

Campinas: Av. José de Souza Campos, 1387 – Cambuí;

Recife: Av. Gov. Agamenon Magalhães, 111 – Santo Amaro;

Rio de Janeiro: Avenida Dom Helder Câmara, 5080 – Cachambi;

Como serão as novidades entre os lanches e sobremesas?

Whopper Round 6 : o lanche combina o clássico hambúrguer da rede com o molho agridoce Bulgogi, usado nos melhores churrascos do país asiático. Na embalagem, as formas geométricas presentes no icônico cartão que convida a entrar no jogo.

Batatinha 1 2 3 : crocantes por fora e macias por dentro, as batatinhas vêm em formato de círculo, quadrado e triângulo, imitando as máscaras dos guardas de Round 6. Na embalagem há um QR Code escaneável que leva para um jogo no aplicativo do Burger King. Quem participar da brincadeira pode ganhar cupons de desconto ou mais duas batatas pequenas.

Sundae Gude: feito com massa de baunilha, calda com pedaços de morango, bolinhas crocantes sabor chocolate (que remetem ao jogo de bolas de gude de Round 6) e uma casquinha de biju decorada, em alusão ao desafio do biscoito Dalgona. Aqui, o desafio proposto é uma competição de par ou ímpar onde o perdedor ganha as bolinhas do sundae do seu amigo. Além disso, também está valendo o desafio da Dalgona – quem consegue destacar a forma perfeita primeiro?

Embalagem temática e colecionável: os combos BK Round 6 serão disponibilizados em uma embalagem especial e colecionável, imitando as máscaras dos guardas de Round 6, apenas para quem fizer o pedido nas lojas físicas. Os combos estão disponíveis em todas as lojas do Brasil.

E ainda tem prêmio milionário no Clube BK e gamificação

A partir de 21 de novembro, na compra de qualquer um dos combos BK Round 6, os clientes poderão cadastrar a nota fiscal no site da promoção e ganhar um número da sorte para concorrer ao prêmio de 4,56 milhões de pontos do Clube BK.

Será o maior prêmio do programa de fidelidade da marca, em alusão ao prêmio de 4,56 milhões de dólares que o vencedor do reality show “Round 6: O Desafio” vai ganhar da Netflix.

Para validar a participação, o cliente deve estar cadastrado no Clube BK e informar o CPF no ato da compra. Também será possível resgatar números da sorte no Clube BK, trocando 100 pontos por um número a mais para concorrer.

A promoção tem limite de 10 números da sorte por CPF. O regulamento completo estará disponível no site a partir do início da promoção.