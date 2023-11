Redação Rodízio de donuts serve mais de TRINTA sabores em SP!

A t.donuts dá motivos para os doceiros de plantão ficarem com água na boca: um rodízio de donuts!

Por apenas R$ 49,90 , você pode se deliciar com uma variedade incrível de donuts doces , ou por R$ 59,90 , pode incluir os salgados na brincadeira!

Os donuts vem numa porção ideal para você aproveitar tudo, ou pelo menos tentar… porque são mais de 30 sabores ! Incluindo tentações como nutella , ninho com nutella , paçoca , goiabada com cream cheese , catupiry com frango e muito mais.

Disponível em duas unidades da t.donuts em São Paulo , logo logo o rodízio vai estar em outros endereços para conquistar bocas pelo Brasil!

Os rodízios de donuts acontecem nas unidades Tatuapé ( R. Itapura , 1424) e Parque do Carmo ( Av. Maria Luiza Americano , 290) . Já se prepara porque sabores incríveis estão esperando por você!

A unidade da t.donuts no Tatuapé funciona das 12h às 20h , enquanto a unidade do Parque do Carmo funciona das 11h às 21h . Os rodízios rolam de sexta a domingo , durante o horário de funcionamento! Para mais informações, acompanhe as redes sociais do t.donuts .

Quem aí está preparado para comer todos os sabores?!

