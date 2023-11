Redação Bololô Bar: MC Ryan SP abre bar e restaurante em São Paulo

O reconhecido MC Ryan SP , uma das principais figuras do funk nacional, surpreende seus admiradores ao expandir suas habilidades para o ramo da gastronomia com o lançamento do Bololô Restaurante e Bar em São Paulo.

Com um planejamento super trabalhado, o projeto promete uma experiência gastronômica sofisticada, além de uma área ao ar livre perfeita para aqueles que desejam desfrutar de um momento relaxante.

O Bololô Restaurante e Bar oferece aos clientes um cardápio diversificado, com opções que vão desde parmegiana a risotos e massas. Com base nos gostos pessoais do artista e de seu sócio, Miami, os pratos foram escolhidos após uma degustação com os chefs.

Leia mais: 5 hamburguerias temáticas e deliciosas em São Paulo

Os destaques são o espaguete à carbonara, os risotos e o tomahawk folheado a ouro como os mais populares desde a inauguração. O restaurante também conta com a presença marcante da avó de Ryan, Vera Lúcia Santana , que, mesmo não sendo chef profissional, se dedica à cozinha, aprendendo novas receitas e supervisionando os preparos, realizando o seu sonho de ter um estabelecimento.

A nova empreitada do MC representa uma extensão de sua diversificada gama de talentos, enquanto ele continua imerso na criação de seu próximo EP, intitulado “Um Toque de Malandragem”, que incluirá colaborações aguardadas, como a faixa “Filhos da Noite” com Matuê .

Quer mais rolês? A Catraca te ajuda:

Veja também: Beco do Hulk: a arte da periferia em uma galeria a céu aberto

Veja também: Instagram em SP: 14 lugares para tirar as melhores selfies