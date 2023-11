Redação Festival Boogie Week leva muita arte negra ao Ibirapuera

O Parque Ibirapuera é o palco da 3ª edição da Boogie Week , que vai rolar no dia 25 de novembro e reúne muita música , artes visuais e cultura negra !

A line-up é uma verdadeira constelação de estrelas brasileiras! Incluindo nomes como MC Carol , Linn da Quebrada , Pixote , BK , Yunk Vino convida Danzo , TZ da Coronel , MC Luanna e a sensação internacional October London , que vai fazer tudo tremer com os ritmos do R&B e do Soul.

Achou pouco? Para completar os nomes, simplesmente Mano Brown é uma das atrações da 3ª Boogie Week!

Em 2023 a cultura hip-hop completa 50 anos de existência e o festival não ia deixar de celebrar esse grande marco! DJs renomados como DJ Cia , Lys Ventura e Th4ys vão incendiar a pista e contar a história desse gênero que revolucionou a música mundial.

A abertura e o encerramento são comandados pelo incrível bloco afro Ilú Obá de Min e a poderosa bateria da Vai-Vai , respectivamente.

A Boogie Week não é apenas sobre música, mas diz respeito ao pertencimento , acolhimento e a celebração do passado , presente e futuro da população negra.

Para garantir presença nesse rolê clique aqui , os ingressos custam a partir de R$ 80 (meia-entrada). Se quiser saber todos os detalhes da 3ª edição da Boogie Week, acesse o site oficial !

E aí, bora?!

