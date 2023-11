Redação Holy Burger celebra 10 anos com festa na rua e novidade no menu

Preparem as bocas e barrigas, pois uma das hamburguerias mais premiadas de SP está completando 10 anos e preparou muuuuitas delícias para comemorar!

O Holy Burger , comandado pelo chefe Fih Fernandes , vai transformar a Rua Cunha Horta , ao lado do restaurante, em um paraíso para os amantes de hambúrgueres e boa música.

No próximo sábado , dia 18 de novembro , três bandas incríveis vão comandar a música na festa, incluindo A Banda Que Nunca Se Viu , O Jazz Não Morde e Sapo Banjo .

Como não ninguém pode curtir o rolê de barriga vazia, 10 estações gastronômicas que vão te levar a uma viagem por incríveis sabores, com preços que variam de R$ 30 a R$ 49 .

Além do Holy Burger, outros restaurantes oferecem delícias, como BurguerHood , Incrível , Los dos Taqueria , Chef Ravi Leite , Tenente e Thalita , Panhoca e Bitelo e Ligia Karazawa .

Mas as surpresas não param por aí…

O cardápio do Holy Burger também está recheado de novidades suculentas como o Deli Deli hambúrguer de 200g, cheddar, pastrami feito na casa, picles e maionese, acompanhado com fritas ( R$ 56 ) e o Korean , hambúrguer de 180g com maionese de gergelim torrado, alface romana, jeyuk bokkeum e kimchi de nirá no brioche ( R$ 72 ).

Como entrada, a novidade é a Pastrami Fries com sour cream, pastrami desfiado, maionese de sriracha, páprica e gema de ovo ( R$60 )… Já está com fome aí?

Para completar tudo, vai rolar uma exposição artística com grandes nomes durante todo mês de novembro! Ao final, um leilão no qual a renda é revertida para o Instituto Sonhe – que trabalha há 12 anos com crianças e adolescentes vulneráveis na região da Cracolândia, centro de São Paulo.

A comemoração de 10 anos do Holy Burger vai rolar das 12h às 18h na Rua da Cunha , no sábado , 18 de novembro !

Já o restaurante funciona de terça a sexta , das 18h às 00h ; aos sábados , das 12h à 00h e nos domingo, das 12h às 23h .

