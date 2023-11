Redação ExpoCeviche SP serve comida típica peruana a partir de R$ 7

Vai ter ceviche , vai ter música , vai ter dança e vai ter muito sabor ! A 11ª edição da ExpoCeviche chega a São Paulo no final de semana dos dias 11 e 12 de novembro.

O evento acontece das 11h às 18h30 no Parque da Mooca , na zona leste de SP. A entrada é gratuita e a diversão é garantida para toda a família.

O prato principal, claro, é o ceviche, que vai ser servido em diversas versões com peixes, frutos do mar e até mesmo carne. São 30 barracas para o público provar todos os sabores da culinária peruana.

Alguns dos restaurantes que vão estar presente são Rinconcito Peruano , Rancho dos Peruanos , Sea Mooca , Cantón , É do Perú , Q´Ceviche , El Mercadito , Punto Peruano , Tambo , Sazón Peruano , Beef Maker , Meu Galeto , Costazul Seafood , Munnay , La Boa Sazón , Sabores da Vila , Corihuasi .

Para acompanhar a comida, rola uma programação cultural especial gratuita com apresentações de música e dança típicas peruanas! O evento conta com a presença dos grupos Fina Estampa , Raíces Norteñas e Zoila Campos , uma das maiores percussionistas de música afro do Peru.

As bebidas , doces e pratos dentro do ExpoCeviche variam entre R$ 7 e R$ 45 . É uma oportunidade imperdível para os amantes da gastronomia e cultura do Peru se deliciarem com autênticas iguarias e vivenciarem uma experiência única.

