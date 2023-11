Redação 18º Burger Fest serve lanches suculentos em São Paulo

Até 30 de novembro, São Paulo participa do Burger Fest , o épico festival de hambúrguer que realiza sua 18ª edição e reúne lanches perfeitos!

Várias hamburguerias incríveis participam do evento, como Holy Burger, Charbon, Buzina, Backstage, Frank &Charles, 1445, BBC Burger Mandaqui, Big Lui Burgers, Coringa do Beco, Good Guys, Goose Island Brewhouse, Içá Burgers e Petiscos, Koburger, Malokero Burger, Pantcho´s House, Projeto Burguer e muito maisssss!!!

Acesse aqui a lista e salive com a variedade de burgers deliciosos.

Confira alguns destaques do Burger Fest SP:

Delicioso burger artesanal coberto por queijo provolone, tomate fresco, cebola caramelizada e uma deliciosa farofa de içá, servido no pão brioche levemente tostado.

Farofa de içá é uma iguaria feita com o abdome da tanajura (a fêmea da formiga saúva) e o seu consumo vem da cultura indígena. Nos dias atuais é um hábito da região do vale do paraíba, típico da comida caipira do interior de São Paulo. Super diferente!

Onde? Içá Burgers e Petiscos | R. Serra de Japi, 1382 – Tatuapé

Funcionamento? Segunda a quinta 18h às 22h ; Sexta 18h às 23h; Sábado 12h às 23h

Quanto? R$ 39,90

Esse é para quem gosta de uma vibe italiana! Crosta de queijo, burger bovino, rodela de tomate, mussarela de búfala, pesto de azeitona preta, folha de manjericão, no pão semi italiano na chapa com azeite confitado no alho. SURREAL de gostoso, pode falar!

Onde? BBC Burger Mandaqui | R. Conselheiro Moreira de Barros, 2511 – Lauzane Paulista

Funcionamento? Quarta a segunda das 17h às 23h

Quanto? R$ 40

Esse festival de delícias mescla diversas gastronomias e nacionalidades. O Korean do Holy Burger vem recheado com uma carne de 180g, maionese de gergelim torrado, alface romana, jeyuk bokkeum (panceta de porco com molho de gochujang) e kimchi de nirá (condimento típico da culinária coreana que tem hortaliças como a base de seu preparo, junto com um molho apimentado) no brioche. E o melhor, acompanha batata frita da casa.

Onde? Holy Burger | R. Dr. Cesário Mota Júnior, 527 – Vila Buarque

Funcionamento? Terça a sexta das 18h às 00h; Sábado das 12h às 00h; Domingo das 12h às 23h

Quanto? R$ 72 o combo

Para os amantes de carne de alta qualidade fica a dica para o Original 2.0 , que chega cheio de personalidade! Recheado de burguer de wagyu , aquela suculenta carne nobre do Japão que tem um sabor inigualável, queijo brie, lascas de pastrami artesanal da casa, maionese de trufas e semente de mostarda, no brioche. Uma explosão de sabores com essa combinação gourmetizada!

Onde? Charbon | R. Min. Ferreira Alves, 825 – Pompeia

Funcionamento? Terça a domingo das 15h às 23h

Quanto? R$ 49,90

O Malvadão Burguer é para a galera que adora umas friturinhas! Burger grelhado, queijo cremoso, bacon crocante, anéis de cebola de verdade, maionese picante no pão brioche, acompanhado de dois chifrinhos de coxinha. Parece até uma obra de arte!

Onde? Viva Tap House | Alameda dos Aicás, 1563 – Indianópolis

Funcionamento? Quarta a sexta das 18h às 23h; Sábado das 12h às 24h; Domingo das 12h às 18h

Quanto? R$ 42

