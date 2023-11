Redação Festival MixBrasil reúne cinema, teatro e game LGBTQIAP em SP

Filmes, espetáculos, performances e games vão marcar a 31ª edição do Festival MixBrasil !

Quem está procurando uma experiência cheia de diversidade e representatividade achou o seu lugar! Neste ano o tema do festival é “A gente nunca foi tão Mix”.

Com uma programação completa, o evento acontece em seis espaços culturais de SP : Cinesesc , Centro Cultural São Paulo , Spcine Olido , Teatro Sérgio Cardoso , MIS (Museu da Imagem e do Som) e no IMS (Instituto Moreira Salles)!

Além disso, o Festival MixBrasil conta com uma programação online. Para conferir tudo que vai rolar, acesse mais informações aqui .

É um total de 119 filmes de 35 países e 13 estados brasileiros , incluindo vencedores do Teddy Award no Festival de Berlim.

Além disso, são apresentados espetáculos como “ Intimidade Virtual ” e “ Labirinto Feminino “, que vão te envolver e emocionar em histórias impactantes!

Para quem curte tecnologia, não pode perder as nove instalações de experiências XR de realidades expandidas vindas de países como França, Chile, EUA, Finlândia e Brasil.

O Mix Games traz diversidade e inclusão para o mundo dos videogames com “ Lipsync Killers ”, jogo musical com elementos de RPG e lutas performados por drags e muitos outros!

Veja mais: Festival Diversidade ocupa a Casa das Rosas com atividades gratuitas

A melhor parte é que o evento é totalmente gratuito ! A programação gigantesca da 31ª edição do Festival MixBrasil é uma celebração de amor, diversidade e inclusão!

Para você não perder nem um segundinho, acesse a programação completa aqui ! Para garantir sua entrada é só retirar os ingressos na bilheteria 1 hora antes de cada sessão.

Mais amor, diversidade e arte em SP:

Veja também: Museu Afro Brasil celebra história e arte afro-brasileira