Corona transforma heliponto na Faria Lima em bar com mirante e convida paulistanos a se reencontarem com o sol Corona te convida a se reconectar com o sol em um bar com mirante montado no heliponto do edifício B32, na Avenida Faria Lima.

Home

Gente

Parceiros

Catraca Livre

Agenda

Corona transforma heliponto na Faria Lima em bar com mirante e convida paulistanos a se reencontarem com o sol