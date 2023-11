Redação Clássico dos anos 90: Mister M volta a SP com muita magia!

Retornando aos palcos brasileiros com o ar de suspense e magia de sempre, o mágico Mister M promete deixar o público de SP boquiaberto no “ Mister M Experience “!

Todo mundo ao menos já ouviu falar dele! Mister M ficou muito conhecido por estar sempre protagonizando quadros na televisão brasileira nos anos 90! Para os saudosos, essa curta temporada do ilusionista no Teatro Procópio Ferreira é como uma viagem no tempo.

Val Valentino , o homem por trás da máscara, conquistou o público com apresentações de seus truques deslumbrantes, quebrando paradigmas sobre a mágica em países em todo canto do mundo.

No espetáculo “ Mister M. Experience ” você vai ver um helicóptero surgir como que por encanto bem no meio do teatro e um carro flutuar no ar!

Os ingressos para o espetáculo já estão à venda, com preços variando entre R$ 60 e R$ 150 . Para garantir seu lugar, compre seu ingresso aqui .

