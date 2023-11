Redação Rio Fantastik Festival exibe grandes filmes no precinho

O Rio Fantastik Festival está de volta para sua 8ª edição, agitando as telonas do Estação NET Botafogo 2 de 16 a 20 de novembro!

O evento celebra o melhor do cinema fantástico nacional, dando espaço para os talentos emergentes e para os mestres do terror mostrarem seus filmes. Além das produções brasileiras de arrepiar, o festival vai trazer aqueles clássicos e filmes cult que fazem a galera refletir sobre um futuro mais legal.

E tem mais: este ano, a incrível atriz gaúcha Elisabeth Hartmann é a estrela homenageada, com uma carreira de quase duas décadas e com papéis memoráveis em filmes de mistério, suspense e horror!

Vai rolar também uma competição pra lá de emocionante, com filmes de várias partes do Brasil, cada um trazendo uma visão única da nossa sociedade, só que com aquele toque fantástico.

Epara os fãs de Hollywood, a parte internacional vai fazer uma viagem no tempo com a Mostra Centenário Charlton Heston, exibindo os clássicos do ator que sempre arrasou nas telonas.

Com um júri cheio de personalidade, incluindo gente como Carolina Dib, David Rauh e Udylson Paula , e a galera da ACRRJ , composta por Ana Rodrigues, Bruno Giacobbo e Tatiana Trindade , o festival também vai premiar os filmes favoritos do público.

A programação completa das exibições você confere abaixo:

16/11 – Quinta-feira

18h Mãe (22 min) + Ressentimento (77min)

20h O planeta dos macacos (112 minutos)

17/11 – Sexta-feira

18h Encruzilhada Bar (10 min) + Propriedade (100 min)

20h10 A última esperança da Terra (98 minutos)

18/11 – Sábado

18h Vão das almas (15 min) + Atmosfera (89 min)

20h No mundo de 2020 (97 minutos)

19/11 – Domingo

18h Cáustico (22 min) + Casa Izabel (84 min)

20h Terremoto (122 minutos)

20/11 – Segunda-feira

18h Premiação

19h Homenagem a Elisabeth Hartmann (13 min) + Curral de mulheres (93 minutos)

21h Reencarnação (105 minutos)

