Redação Porão do Belas Artes exibe filmes de terror com pipoca a R$20

O Petra Belas Artes vai transformar suas quartas-feiras comuns em noites inesquecíveis com a programação mais aterrorizante de SP: o Porão do Belas !

Você vai mergulhar em clássicos do terror – e durante o mês de novembro a temática é de filmes que foram inspirados em acontecimentos reais!

O clássico cult “ Gêmeos – Mórbida Semelhança ” (1988), uma obra-prima de David Cronenberg, abre a programação. Depois, no segundo dia, o longa uruguaio “ A Casa ” (2010) de Gustavo Hernandez Ibañez ganha espaço.

“ Os Crimes de Snowtown ” (2011) de Justin Kurzel , “ Quadrilha de Sádicos ” (1977) dirigido por Wes Craven e “ Verônica: Jogo Sobrenatural ” (2017) de Paco Plaza complementam a programação.

O Porão do Belas é perfeito! Como cada mês a temática da curadoria muda, sempre tem um filme novo e diferente para assistir!

O Porão do Belas vai rolar nos dias 08 , 15 , 22 e 29 de novembro no Petra Belas Artes! Para comprar seu ingresso e não perder lugar nessa aventura horripilante, clique aqui .

O ingresso promocional (filme + pipoca) está disponível por R$ 20 , enquanto a meia-entrada sai por R$ 20 e a entrada inteira custa R$ 40 .

Confira a programação completa dos filmes de novembro no Porão do Belas:

01/11 às 21h

Gêmeos – Mórbida Semelhança (Dead Ringers)

1988, 116 min, 18 anos, terror, EUA, legendado

Diretor: David Cronenberg

Elenco: Jeremy Irons, Geneviève Bujold, Heidi von Palleske

Sinopse: Dois ginecologistas gêmeos aproveitam ao máximo o fato de que ninguém pode distingui-los, até que seu relacionamento comece a se deteriorar por uma mulher.

08/11 às 21h

A Casa (La casa muda)

2010, 86 min, 16 anos, terror, Uruguai, legendado

Diretor: Gustavo Hernández

Elenco: Florencia Colucci, Abel Tripaldi, Gustavo Alonso

Sinopse: Uma jovem fica presa dentro de uma casa e torna-se incapaz de contatar o mundo exterior enquanto forças sobrenaturais a perseguem.

15/11 às 21h

Os Crimes de Snowtown (Snowtown)

2011, 120 min, 16 anos, terror, Austrália, legendado

Diretor: Justin Kurzel

Elenco: Daniel Henshall, Lucas Pittaway, Louise Harris

Sinopse: Jamie vive com sua mãe Elizabeth e seus dois irmãos em um bairro violento. Um dia, John Bunting se muda para a casa do outro lado da rua. Sempre demonstrando carisma, ele se envolve com Elizabeth e aos poucos passa a fazer parte da família. John promove assembleias, nas quais mobiliza um pequeno grupo com suas crenças na autojustiça e na manutenção da ordem. Jamie se torna seu protegido e vê nele a figura do pai que nunca teve. Até que, pouco a pouco, outra face do mentor começa a se relevar.

22/11 às 21h

Quadrilha de Sádicos (The Hills Have Eyes)

1977, 90 min, 18 anos, terror, EUA, legendado

Diretor: Wes Craven

Elenco: Susan Lanier, Janus Blythe, Peter Locke

Sinopse: No caminho para a Califórnia, uma família tem a desgraça de ter seu carro avariado em uma área fechada ao público e habitada por selvagens violentos prontos para atacar.

29/11 às 21h

Verônica: Jogo Sobrenatural (Verónica)

2017, 105 min, 16 anos, terror, Espanha, legendado

Diretor: Paco Plaza

Elenco: Sandra Escacena, Bruna González, Claudia Placer

Sinopse: Madri, 1991. Uma adolescente é cercada por uma força sobrenatural do mal após jogar Ouija com dois colegas de classe.

Mais atividades aterrorizantes por SP:

Veja também: Fantasmagória: bar homenageia o gênero de terror em SP

Veja também: Murder Mystery SP: vire detetive por um dia neste jogo imersivo