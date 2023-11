Redação Festa do Livro da USP: 212 editoras e desconto mínimo de 50%

Já é tradição em SP e quem ama literatura sabe que a Festa do Livro da USP é um dos eventos mais aguardados do ano! Entre os dias 8 a 12 de novembro , a 25 ª edição vai fazer você se perder no mundo da literatura!

É a oportunidade perfeita para abastecer a sua estante e aproveitar descontos incríveis! Bora saber tudo?

A 25ª edição da Festa do Livro da USP conta com editoras como Companhia das Letras , HarperCollins Editora 34 , entre muitas outras e diversos gêneros literários! Vai ter opção para todos os gostos e as 212 editoras vão dar descontos mínimos de 50% nos títulos.

Para conferir a lista completa de editoras presentes, clique aqui .

Veja mais: Descubra grandes escritoras na livraria feminina Gato sem Rabo

O evento é organizado anualmente pela Edusp desde 1999, e neste ano a feira foi estendida por mais um dia e vai ser possível aproveitar tudo até o domingo. Para você não se perder lá dentro e já saber onde cada editora vai estar, confira o mapa de bancadas da 25ª Festa do Livro da USP .

Na 25ª edição, prepare-se para algumas estreias empolgantes! Teremos a presença de editoras estreantes, diversificando ainda mais a oferta.

No cenário acadêmico, a Editora UnB e a Entre Saberes estarão por lá. Trazendo histórias infantis, a Mostarda, enquanto no mundo das HQs, a NewPOP marca presença.

Tudo isso vai rolar na Cidade Universitária e para chegar lá é facinho: você pode desembarcar na Estação Butantã da Linha Amarela do Metrô , ou na Estação Cidade Universitária da Linha Esmeralda da CPTM .

Se preferir ir de ônibus, as linhas circulares 8012-10 , 8022-10 e 8032-10 também te levam até a Festa do Livro da USP!

Não perca essa oportunidade de mergulhar no universo da literatura!

Quer aproveitar mais arte em SP?

Veja também: Sesc promove mais de 200 atividades no Mês da Consciência Negra

Veja também: SPerifas promove arte, feirinha e conversas inspiradoras