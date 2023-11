Redação Kilotones e Rafael Senegal levam reggaeton e mangue beat para a Fábrica de Cultura Sapopemba

Com influências rítmicas que vão do pagodão baiano, passando pela música eletrônica, reggaeton e mangue beat, o trio Kilotones se apresenta no sábado, dia 4 de novembro, na Fábrica de Cultura 4.0 Sapopemba .

O show será baseado no novo álbum do grupo, “A Terra Brasilis Brasilerô”, e contará com a participação do artista Rafael Senegal. E o melhor: a entrada é gratuita, além de toda apresentação ter a interpretação das letras em Libras.

Formada em Ribeirão Preto pelos irmãos JP Barrionovo (guitarrista), AJ Barrionovo (baixista e vocalista), e Pedro Barrionovo (baterista e produtor), a banda traz em sua essência uma sonoridade que consegue soar familiar e única ao mesmo tempo.

“Talvez o tempo seja o senhor que ensina a lutar/ Talvez os passos firmes de hoje seja de quem aprendeu a levantar”, diz a letra motivacional de ‘A Levantar’, faixa com refrão potencial de grudar no ouvido e agitar a galera no show.

Além da formação de power trio, que garante à banda uma sonoridade própria para o show, os músicos utilizam instrumentos como tambores, agogô, caxixi e samples para trazer a atmosfera do álbum para a apresentação.

“As interações com o público sempre foram marcantes nos shows do Kilotones e para esse não será diferente. As pessoas podem esperar muita conexão e amor. A mensagem que queremos passar é essencialmente sobre esperança”, explica JP.

Os três integrantes assinam as composições, conseguindo sinergia e coesão que só mesmo irmãos com uma mesma visão artística e de mundo conseguiriam transmitir a mensagem das canções.

“Cada música deste álbum representa um pouco desse Brasil que é complexo e fascinante ao mesmo tempo. Queremos transmitir uma mensagem de resiliência, mostrando que, apesar dos obstáculos, há uma luz vibrante e um espírito coletivo de esperança que nos impulsiona a olhar para um futuro melhor”, aponta Pedro.