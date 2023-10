Sesc promove mais de 200 atividades no Mês da Consciência Negra "Do 13 ao 20 - (Re)Existência do Povo Negro" reúne oficinas, cursos, bate-papos, espetáculos, filmes e muito mais, tudo isso no Sesc!

Home

Gente

Parceiros

Catraca Livre

Agenda

Sesc promove mais de 200 atividades no Mês da Consciência Negra