Redação Festival Los Muertos reúne música e comida mexicana em SP

Uma das tradições culturais mais famosas do México é o Día de Los Muertos , que rola sempre no dia 2 de novembro . É uma celebração de origem indígena que honra aos falecidos!

Se você nunca foi para o México, vai ter a oportunidade de viver essa festa linda no Centro Histórico com o festival Los Muertos SP !

De 31 de outubro a 02 de novembro , a 3ª edição do Los Muertos SP vai celebrar a tradição mexicana com muitas cores , caveiras , música e diversão !

São 20 atrações musicais que variam de eletrônica a rock , soul e pop . E, como se isso não bastasse, três palcos incríveis vão incendiar a cidade:

Tributo , na Praça do Patriarca, dia 2 de novembro;

Em vivo , na Rua XV de novembro, dia 31 de outubro, 1º e 2 de novembro;

Eletrônico , na Praça Antônio Prado, também no dia 2 de novembro.

Além de muita música, os visitantes podem experimentar um cardápio típico nos cafés locais que prepararam menus temáticos do Día de Los Muertos! Para conferir todos os lugares que você vai poder fazer uma boquinha, clique aqui .

Fica de olho na programação do Los Muertos SP:

31/10,terça-feira – Palco XV de novembro

12h30: Malta

14h30: Mariachis no Brasil

16h: Supercombo

18h30: RPM

01/11, quarta-feira – Palco XV de novembro

12h30: Kaos e os Bastardos

14h30: Mariachis no Brasil

16h: Izzy Gordon

18h30: Paula Lima

02/11, quinta-feira – Palco Tributo – Praça do Patriarca

11h: Montagem Bateras

12h-13h: Bateras 100% Brasil

14h30- 15h30: Black Beatles

16h30- 17h30: Serial Funkers- Vozes do Soul

19h-20h10: Rockfun Legends feat. Léo Maia com sucessos do Síndico

Palco em Vivo XV de novembro

11h: Montagem

12h-13h: Mariachis no Brasil

13h30-14h30: Alchemia

15h30-16h30: Viva Noite

18h-19h30: Raíces de América

Palco Eletrônico – Coreto

11h: Música + MC

12h: Música + MC

13h30-14h30: Música + MC

15h-16h: Mi Gloria

16h-17h: Groove Delight

17h-18h30: Fancy Ink

18h30- 20h: Cat Dealers

Prepare sua fantasia mais arrepiante, aqueça sua voz para cantar junto com as bandas e junte-se a esta festa única que promete ressuscitar até os mortos.

Mais atividades para curtir em SP:

Veja também: SPerifas promove arte, feirinha e conversas inspiradoras

Veja também: Exposição ‘Fantástico – O Show da Vida’ desembarca em SP