Redação 7 lugares para comer um bom sanduíche em São Paulo

Em São Paulo , uma das cidades mais cosmopolitas do Brasil, a cena gastronômica é rica e diversificada, oferecendo uma infinidade de opções para os amantes de bons sabores!

Se você está em busca do lugar perfeito para saborear um delicioso sanduíche na cidade, está no lugar certo. Nesta listinha, apresentamos as melhores dicas de onde encontrar e degustar os mais incríveis e saborosos sanduíches que SP tem a oferecer.

Croma Beer

Na movimentada cena gastronômica da Vila Madalena, a Croma Beer lança seu novo cardápio, oferecendo aos clientes uma experiência culinária única.

Os destaques incluem o saboroso Camarão Po’Boy (R$ 52), recheado com camarão temperado, tomate, salsão, cebola roxa e maionese de abacate em um pão de batata chapado na manteiga. Outra opção irresistível é o Brazilian Storm (R$ 46), que traz fatias de baby beef, blend de cebola de queijos muçarela e provolone, rúcula, vinagrete e molho de picles, tudo envolto em uma baguete francesa.

Além da deliciosa culinária, a Croma Beer é conhecida por suas suculentas IPAs premiadas e oferece aos clientes uma ampla seleção de chopes, tornando-a um destino imperdível para os entusiastas da boa comida e da cerveja artesanal.

Endereço: Rua Harmonia, 472 – Vila Madalena

Telefone: (11) 3032-2061

Funcionamento : terça a sábado, das 12h à 00h; domingo, das 12h às 21h30

Soul Botequim

No coração do Brooklin, o Soul Botequim é uma vibe perfeita! Se você tá afim de algo delicioso, experimente o Porco no Pão (R$35), um twist incrível no clássico de estádio com pernil, paleta suína e um molho de tomates dos deuses!

Ou se joga no Famoso Do Boteco (R$ 30), com carne da casa, alface, queijos e um molho especial que é puro amor.

E se tá se sentindo chique, o Rosbife Do Chef (R$38) é a escolha certa – uma explosão de sabores! E não é só isso, o lugar é o point do Brooklin desde 2018, com chopes gelados, vinhos selecionados e até um jazzzinho maroto pra acompanhar. Dá um pulo lá!

Endereço: Av. Padre Antônio José dos Santos, 812 – Cidade Monções

Telefone: (11) 3297-0006

Funcionamento: terça a quinta, das 16h à 00h; sexta e sábado, das 12h às 00h; domingo, das 12h às 21h

Virô Bistrô

O Virô Bistrô traz o sabor autêntico da França para os apreciadores de boa gastronomia. Os tradicionais sanduíches franceses, Croque Monsieur (R$ 45 em SP e R$ 49 em Campinas) e Croque Madame (R$ 47 em SP e R$ 51 em Campinas), são destaques no cardápio.

O restaurante liderado por Lalo Zanini captura a essência dos clássicos bistrôs franceses e cafés, oferecendo uma experiência gastronômica casual e acessível, mantendo a tradição e a inovação em cada prato.

Endereço: Rua Haddock Lobo, 74, Cerqueira César

Telefone: (11) 3129-4930

Funcionamento: segunda, das 12h às 16h; terça a quinta, das 12h às 00h; sexta e sábado, das 12h às 01h; domingo, das 12h às 23h30. Vésperas de feriados o horário adotado é o de sexta e sábado.

Hocus Pocus

Para a galera que curte opções leves e vegetarianas, o Burrito De Cogumelos (R$29) do Hocus Pocus é top! Queijo de cogumelos, maionese de alho, rúcula e mostarda, tudo no pão folha.

Em Pinheiros, o Hocus Pocus também serve 15 tipos de cerveja, sidra, vinhos e drinks. Comandado por Humberto Ribeiro , esse bar ainda tem apresentações artísticas com bandas e DJs. Pra quem curte boa cerveja e som, é o point perfeito!

Endereço: Rua Fernão Dias, 696, Pinheiros

Telefone: 11 2367-3097

Funcionamento: terça a sexta, das 17h às 00h; sábado, das 13h às 00h; domingo, das 14h às 00h

Kia Ora

No agito do Itaim Bibi, o Kia Ora é o point dos amantes de peixe! Se joga no Kia Fish (R$ 42) – filé de branco empanado, alface peixe romano e um molho show de bola com pepino e maionese de siciliano, tudo no pão de hambúrguer.

Desde sua abertura em 2004, o Kia Ora é conhecido por suas noites animadas de música ao vivo, oferecendo um ambiente descontraído com bandas de pop e rock.

Agora, em uma nova fase desde setembro de 2021, o bar se reinventou com uma carta diversificada de bebidas, incluindo drinques autorais e clássicos, além de chope, vinhos e um menu delicioso de petiscos.

Endereço: Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 377, Itaim Bibi

Telefone: 11 3846-8300/ 11 98416-0330

Funcionamento: terça, das 17h às 23h; quarta, das 17h às 2h; quinta e sexta, das 17h às 3h30; sábado, das 18h às 3h30

Original

Há 27 anos, São Paulo dava boas-vindas ao bar Original , um autêntico boteco que celebra a amizade, o chopp de qualidade e a simplicidade!

Com sua vasta seleção de petiscos e histórias, o Original se tornou um ícone da boemia, influenciando bares por todo o Brasil. Seu chopp premiado e parcerias com renomados chefs revolucionaram a cena gastronômica, conectando alta e baixa culinária.

Endereço: Rua Graúna, 137 – Moema

Telefone: (11) 5093-9486

Funcionamento: lanches são servidos às sextas-feiras, das 12h às 17h

Basilicata

A histórica Padaria Basilicata, conhecida por seu pão italiano e produtos artesanais, agora se destaca em um novo endereço, oferecendo café e um restaurante sob a liderança do chef Rafael Lorenti, da quinta geração da família.

A culinária do Sul da Itália e receitas tradicionais encontram um toque autoral, enquanto o icônico pão italiano permeia toda a experiência, desde a decoração até o cardápio. Com paredes de tijolo à vista e objetos de 103 anos de história, o ambiente acolhedor completa a experiência.

Endereço: Rua Treze de Maio, 596, Bela Vista

Telefone: (11) 3289-3111

Funcionamento: segunda e terça, das 8h às 20h; quarta a sábado, das 8h às 22h30; domingo, das 8h às 17h

