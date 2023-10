Redação Virada Esportiva: fim de semana de atividades gratuitas no Ipiranga

Nos dias 28 e 29 de outubro , o Parque da Independência , no Ipiranga, vai se transformar em um paraíso de diversão e esportes para todas as idades, com a edição especial do projeto “ Brincando com o Esporte “, da Virada Esportiva !

Cama elástica , piscina de bolinhas , brinquedos infláveis , skate , patins , grafite , e até futebol para deficientes visuais são algumas das brincadeiras disponíveis no Parque da Independência.

As crianças vão poder participar ainda de apresentações circenses , contação de histórias encantadoras e até mesmo oficinas de grafite .

Tem espaço para todo mundo se divertir nesta edição da Virada Esportiva! O evento conta ainda com um “ Espaço de Esportes Adaptados “, proporcionando uma experiência única com modalidades como parabadminton , atletismo e tênis em cadeira de rodas .

Para deixar tudo ainda melhor, pipoca e algodão doce vão ser distribuídos gratuitamente Para garantir que todos se divirtam com segurança, monitores estarão presentes em todas as atividades.

Leve sua família e seus amigos para curtirem a Virada Esportiva!

