Redação Exposição ‘Fantástico – O Show da Vida’ desembarca em SP

A exposição “ Fantástico – O Show da Vida ” chega a São Paulo, apresentando uma experiência cultural única no Brasil. A mostra imersiva e interativa celebra os 50 anos do programa e mergulha os visitantes em memórias e momentos marcantes da televisão brasileira.

Realizada no Solar Fábio Prado , antigo Museu da Casa Brasileira, a exposição acontece até 12 de novembro, de terça-feira a domingo, das 10h às 19h.

Com sete cenários imersivos e interativos, os visitantes são convidados a explorar a história do programa, desde a evolução das logomarcas até os figurinos icônicos.

A exposição “Fantástico – O Show da Vida” oferece a oportunidade de recriar a icônica abertura do programa, participar de desafios de conhecimento sobre reportagens marcantes e explorar a influência do esporte e do futebol no “Fantástico”.

Há até um estúdio do programa remodelado para que os visitantes possam apresentar e gravar uma notícia fictícia.

A exposição também destaca a influência da música, com momentos interativos e a oportunidade de dançar ao som de músicas marcantes. Além disso, os visitantes podem explorar o futuro por meio de uma grande escultura em forma de DNA com palavras que remetem a pautas importantes.

Para encerrar a visita, os participantes têm a oportunidade de gravar um vídeo compartilhando o que mais os marcou nos 50 anos do “Fantástico”.

Quer mais? A Agenda Catraca Livre te ajuda:

Veja também: Que delícia! B.lem Padaria lança rodízio de iguarias portuguesas

Veja também: Bike Tour SP tem passeio todo sábado com empréstimo de bike grátis

Veja também: Descubra grandes escritoras na livraria feminina Gato sem Rabo