Redação Daki Fest reúne Seu Jorge, Liniker e Marcelo D2 no Villa-Lobos

O Daki Fest está chegando e promete agitar SP! Durante três fins de semana e um feriado, o Parque Villa-Lobos será o palco de um evento imperdível que vai reunir o melhor do entretenimento e da cultura!

A primeira edição do evento já vai chegar para conquistar corações. Com mais de 14 mil pessoas esperadas, o Daki Fest é a resposta para quem quer celebrar a vida!

Com mais de sete horas de shows , incluindo nomes como Marcelo D2 , Seu Jorge , Duda Beat, Liniker e Baiana System além de mais de 35 horas de DJs para fazer todo mundo dançar, este evento vai te surpreender em todos os sentidos.

Mas não é só música! Todo mundo sabe que SP é uma referência em comida e bebida no país, o festival também trará renomados chefs , cozinheiros , bartenders e mixologistas para criar um cardápio único a partir de ingredientes sazonais.

O Daki Fest conta ainda com espaços de comodidade, com uma praça de alimentação completa e um local de descanso para você recarregar as energias. O evento vai rolar das 11h às 19h nos dias 11 , 12 , 15 , 18 , 19 , 25 e 26 de novembro !

Os ingressos já estão disponíveis a partir de R$ 30 a meia e R$ 60 inteira ! Compre clicando aqui e se liga na programação completa para não perder nenhum segundo de festa:

11 de novembro (sábado)

Samba do Adilson, Charanga do França e JP (DJ Set)

12 de novembro (domingo)

Seu Jorge, Chiara Rodello (DJ Set) e Lufe (DJ Set)

15 de novembro (quarta-feira, feriado nacional)

Liniker, MU540 e JP (DJ Set)

18 de novembro (sábado)

Duda Beat, DJ Ingrid (DJ Set) e MangoLab (DJ Set)

19 de novembro (domingo)

Luedji Luna, Os Garotin, VHOOR (DJ Set) e MangoLab (DJ Set)

25 de novembro (sábado)

Baiana System, CESRV (DJ Set) e JP (DJ Set)

26 de novembro (domingo)

Marcelo D2, Deadcat, Luisa Viscardi (DJ Set) e MangoLab (DJ Set)

