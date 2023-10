Redação music video festival tem Derek, Don L, Luccas Carlos e muito mais!

Sabe aquele evento que todo mundo está esperando ansiosamente? Pois é, o music video festival 2023 está de volta e mais incrível do que nunca!

Celebrando 11 anos de história, o festival promete dois dias repletos de música, arte e criatividade no MIS Experience . Em 28 e 29 de outubro , o bairro da Água Branca vai ser o centro de MUITA cultura e gente talentosa!

Com um line-up de tirar o fôlego, o music video festival traz nomes como Don L , Derek , Luccas Carlos , Luiza Lian , Lovefoxxx , Deekapz e muitos outros.

Mas não é só música, não! O evento conta com bate-papos envolventes, a instalação de realidade aumentada “ Neo Ícarus ” (BK’ e Nikolas Demurtas) e a exibição do filme “ Augure ” do rapper e diretor congolês Baloji.

No primeiro dia do music video festival, você vai curtir talks sobre a cena queer indie/pop, explorar a música eletrônica, assistir ao lançamento do clipe “ Clap Clap ” de Olivia e mergulhar nas “ Poéticas da Imagem “.

Ainda vai rolar a exibição de curtas incríveis, como “ Erva de Gato ” do Novíssimo Edgar e “ Inside the Blind Eyes ” de Douglas Bernardt.

No segundo dia, mergulhe na intersecção entre publicidade e videoclipes, explore as “ Novas Narrativas do Corpo “, e descubra como a colaboração entre artistas e diretores se torna uma obra de arte.

O festival encerra com “ Novos Trópicos “, trazendo representantes criativos de regiões fora do eixo RJ-SP, como Don L , Getúlio Abelha e Helder Fruteira .

O music video festival 2023 é uma celebração da cultura, da música e da arte! Para garantir seu lugar nesse rolê imperdível, clique aqui . Os ingressos são vendidos por dia separadamente, custando a partir de R$ 15 .

Programação completa do music video festival 2023:

Sábado, 28.10

14h-23h : Instalação “Neo Ícarus”, de BK’ e Nikolas Demurtas

Screening, Pocket shows e Dj sets (palco principal)

14h – Valentin Petit: Retrospectiva

15h – POCKET- SHOW Mia Badgyal

16h – DJ SET SALVEGOD

17h – POCKET SHOW YMA + Jonnata Doll

18h – DJ SET Nascii b2b Tyv (Gop Tun)

19h – POCKET-SHOW Luiza Lian

20h – DJ SET Lovefoxxx

21h – POCKET-SHOW Luccas Carlos convida Hodari e Jovem Blues

22h – MOOCRADIO

Talks e screenings (galpão 2)

14h | Sobre Todes – Mia Badgyal, Gabe Lima, Filipe Catto e Jaloo. Mediação: Zé Pedro.

15h | Screening: Bamvf + Bogotá Music Video Festival

16h | Electronic Dreams – Lovefoxxx, Karen Jonz, Alex Albino, Gabriel Novis (online), Olivia e Daniel Weishof. Mediação: Rafael Hysper.

17h | Screening: Prism Prize

18h |Poéticas da Imagem – YMA, Jonnata Doll, Gui Bohn , Nina Prates, Luiza Lian, Camila Maluhy, Pedro Alvarenga. Mediação: Lorena Calábria.

19h | Screening: UKMVA

20h | “Do clipe ao cinema” – Novíssimo Edgar (exibição curta “Erva de Gato”) e Douglas Bernardt (exibição “Inside the Blind Iris”). Mediação: Duda Leite

21h | Exibição “Augure”

Domingo, 29.10

14h-23h : Instalação “Neo Ícarus”, de BK’ e Nikolas Demurtas

Screening, Pocket shows e Dj sets (palco principal)

14h – Harmonics: Directors’ Library em parceria com m-v-f-

15h – POCKET – SHOW Sodomita

16h – DJ SET Aisha & Yaminah

17h – POCKET-SHOW Mc Luanna

18h – DJ SET Hysper

19h – POCKET-SHOW Derek

20h – DJ SET Th4ys

21h – POCKET-SHOW Don L

22h – Deekapz

Talks e screenings (galpão 2)

14h | Marcas e Clipes, oferecido por Le Novo – Cisma, Daniel Gouw e Caio Del Manto. Mediação: Chico Pedreira

15h | Screening: Bamvf + Bogotá Music Video Festival

16h | Novas Narrativas do Corpo – Gabe Maruyama, Sodomita, Thais Regina, Victor Cazuza, Rudá de Melo, Gustavo Dantas, João Vitor Almeida . Mediação: Ali Prando

17h | Screening: Prism Prize

18h | “Unha e Carne” – João Monteiro, Urias, Felipe Sassi e Caio. Mediação: Duda Leite.

19h | Screening: UKMVA

20h | “Nordeste do Futuro” – Don L, Aisha Mbikila , Helder Fruteira, Fernando Haddad . Mediação: Rodrigo Carneiro.

21h | Exibição “Augure”

