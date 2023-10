Redação Halloween em SP: descubra rolês aterrorizantes!

Comemorado mundialmente, o Halloween é conhecido em diversos lugares por vários nomes diferentes. Aqui, no Brasil, pode ser chamado até de Dia do Saci.

Muitas vezes, longe de comemorar o folclore brasileiro, a data é mais lembrada por exorcizar e permitir que as pessoas despertem o medo que elas assistem na tela dos cinemas ou na literatura. E nós, é claro, não iriamos deixar você longe desse rolê!

Se prepara para se vestir dos personagens que você mais senti medo ou, ainda pior, para os encara-los de frente. Se jogar na pista até o sol clarear feito um vampiro ou apenas dar um passadinha pelo cemitério, em um verdadeiro mergulho pela história brasileira. Chegou a hora de ir com medo mesmo e entrar de vez na onda do Halloween em SP:

Murder Mystery SP

Em São Paulo, o emocionante jogo imersivo Murder Mystery desafia você a desvendar um suposto suicídio em um jantar chiquérrimo na mansão da família Martino.

Com uma mistura de detetive e escape room, você tem 90 minutos para juntar pistas, interrogar suspeitos e solucionar o enigma. As sessões rolam até 29 de novembro, com ingressos a partir de R$87 .

A classificação etária é 14+, mas menores de 16 precisam de um adulto. Tem coragem?

Quando? Quarta-feira a domingo, em diversos horários. Mais informações você acessa pelo site oficia l!

Onde? Murder Mystery Mansion | Rua Caio Prado, 211 – Consolação

Quanto? Ingressos a partir de R$ 87 (meia-entrada). Garanta o seu por aqui :)

Temporada do Terror Cinemark

O Cinemark preparou uma surpresa assustadora para o Halloween! De 19 de outubro a 1º de novembro, a Temporada do Terror traz filmes de terror por apenas R$12.

De 19 a 25 de outubro, clássicos como “ Annabelle 3 ”, “ IT – Capítulo 2 ” e outros vão te fazer pular da poltrona. De 26 de outubro a 1º de novembro, prepare-se para mais sustos com filmes como “ Jogos Mortais X ” e “ Pânico 6 “.

Além disso, outros filmes de terror estarão em cartaz na programação regular. Ingressos disponíveis para pré-venda em todos os complexos Cinemark. Corra para garantir o seu!

Quando? De 19 a 25 de outubro, em diversos horários. Confira a programação de exibição dos filmes em cada cinema!

Onde? Toda a rede Cinemark

Quanto? Ingressos por R$12

Festa “Raloim” à Brasileira no Drosophyla Bar

O Drosophyla, que fica em um casarão de 1920 tombado pelo Patrimônio Histórico, está prestes a abalar o Halloween com uma festa única: o “Raloim à Brasileira”.

Já separa a sua melhor fantasia que no dia 28 de outubro eles vão ressuscitar o folclore nacional. Com DJ Playmobill no comando da música e prêmios para as melhores fantasias (o famoso “Troféu Saci”), vai ser uma festona incrível!

E não perca o drink “Trique Botânico”! O cardápio, com arancini, risoto e opções veganas, promete agradar todos os paladares.

Quando? 28 de outubro (sábado), das 21h30 às 2h

Onde? Drosophyla Bar | Rua Nestor Pestana, 163 – Consolação

Quanto? R$30

Halloween na Paulista: Mercado das Bruxas

Prepare-se para um Halloween mágico no Club Homs em São Paulo! O Mercado das Bruxas irá transformar a Paulista em um mundo encantado, com oraculistas, expositores, shows de dança, palestras e uma deliciosa gastronomia com toques mágicos.

Você poderá adquirir poções, caldeirões e ervas, além de fazer consultas com oraculistas. Celebrando seu primeiro aniversário, o evento promete surpresas e muita magia. Uma dose de encanto neste mês assustador!

Quando? 28 e 29 de outubro (sábado e domingo), das 12h às 20h

Onde? Club Homs | Av. Paulista, 735 – Jardins

Quanto? Grátis

Hora do Horror na Paulista

O Top Center Shopping prepara uma festa monstruosa e empolgante para celebrar o Halloween. De 29 a 31 de outubro, os adoráveis monstros do Hopi Hari estarão à solta na Avenida Paulista, prontos para divertir e tirar fotos com os clientes em um ambiente temático.

Além disso, haverá um sorteio de 95 pares de ingressos para o Hopi Hari no Instagram do shopping , tornando a experiência ainda mais especial. Esta é uma oportunidade de entrar no espírito do Dia das Bruxas e se divertir no coração de São Paulo.

Quando? 29, 30 e 31 de outubro (domingo, segunda e terça-feira) | Domingo das 11h às 13h; Segunda-feira das 12h às 14h; Terça-feira das 12h às 14h

Onde? TOP Center Shopping, Piso 1 | Av. Paulista, 854 – Bela Vista

Quanto? Grátis

Exposição “Terror no cinema” no MIS

Fãs de filmes de terror, esse rolê é para vocês!

A partir de 31 de outubro, o MIS SP oferece a exposição “ Terror no Cinema “, uma uma experiência assustadora com filmes icônicos como “O Iluminado” e “A Bruxa de Blair” .

Com tesouros da Biblioteca Margaret Herrick e objetos exclusivos de estúdios parceiros, como a máscara de “Pânico,” essa imersão no cinema de terror promete arrepios. Não perca essa jornada intensa no universo do medo!

Quando? A partir do dia 31 de outubro (terça-feira), em diversos horários

Onde? MIS- Museu da Imagem e do Som | Av. Europa, 158 – Jardim Europa

Quanto? Ingressos variam de R$ 20 a R$ 80. Garanta a sua entrada por aqui

Abadom – Escape Room

Se você é destemido e busca uma experiência macabra, o ABADOM em Santo Amaro, SP, é o lugar ideal. Localizada em Santo Amaro, SP, é uma atração de horror que oferece uma experiência única e assustadora para seus visitantes.

Composta por diversas atrações, cada um projetado para provocar intensas sensações de medo, o local é inspirado em histórias fictícias horripilantes, criando um ambiente aterrorizante. Os visitantes têm a oportunidade de enfrentar desafios que exigem inteligência e coragem para escapar do cenário assustador.

Já manda para os seus amigos que escape room é uma das experiências mais engraçadas para se fazer com um grupão!

Quando? De quinta-feira a domingo, das 19h às 23h

Onde? Casa ABADOM | R. Ada Negri, 448 – Santo Amaro

Quanto? Ingressos por R$70 . Garanta a sua entrada por aqui

Bar Fantasmagória

Fantasmagória , o novo bar dedicado aos amantes do terror em São Paulo, é um projeto dos irmãos apaixonados por filmes de terror que sentiram a necessidade de um espaço que acolhesse os fãs do gênero.

O local se destaca pela decoração e cardápio inspirados em clássicos do terror. A carta de drinks foi desenvolvida pelo renomado mixologista Rick Anson, com coquetéis temáticos deliciosos. É uma delicia!!

Quando? De quarta-feira a domingo, das 18h às 00h

Onde? Fantasmagória Bar | R. Inácio Pereira da Rocha, 15 – Pinheiros

Quanto? Grátis

Magia & Bruxaria Lancheria

Se você é um apaixonado por Harry Potter, não pode perder a oportunidade! O Magia & Bruxaria Lancheria , um estabelecimento com temática inspirada em Hogwarts, está oferecendo a experiência de duas horas repletas de diversão, incluindo um combo de refeição, espetáculos, apresentações e aulas com professores de feitiços e poções.

Reserve o seu lugar através do site oficial e mergulhe no mundo mágico de Harry Potter!

Quando? Durante o mês de outubro

Onde? Magia & Bruxaria Lancheria | Av. Eng. Alberto de Zagottis, 853 – Santo Amaro

Quanto? Ingresso por R$145 . Garanta a sua entrada por aqui

SP Haunted Tour

O SP Haunted Tour , que teve início em 2011, oferece uma jornada única explorando lendas urbanas e tragédias que permeiam a vida na metrópole. Este city tour noturno e panorâmico convida os participantes a refletirem sobre questões que afetam a mente humana e influenciam o cotidiano da cidade.

Sem visitas internas, a experiência se desenrola da janela do ônibus, mergulhando no imaginário popular e na história de São Paulo. Bora conhecer esse outro lado da cidade que nunca dorme?

Quando? Todos os sábados, às 19h e às 21h30

Onde? Rua Mato Grosso, altura do número 400 – Higienópolis

Quanto? Ingresso por R$95. Garanta a sua entrada por aqui :)

Bora conhecer mais cantinhos da cidade?

Veja também: Volte a ser criança com estes passeios divertidos em SP

Veja também: Centro de Memória do Circo: um lugar para vivenciar a magia