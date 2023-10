Redação Chuva em SP: 10 rolês baratos para esquecer o tempo lá fora

Passe o tempo que for, São Paulo permanece intitulada como a “terra da garoa”. Para te arrancar do sofá e espantar a preguiça – mesmo na chuva -, separamos 10 rolês baratinhos e aconchegantes em cartaz na cidade.

Além de fugir da melancolia chuvosa, esse listão é a oportunidade perfeita de conhecer espaços inusitados, então separa o guarda-chuva e partiu rua!

Cineclube Cortina

O Cineclube Cortina é o novo point do momento na região República, e é super descontraído e versátil. Oferece filmes clássicos e independentes, além de se transformar em local de baladas à noite.

Com um bar diversificado e temático e cardápio delicioso, o ambiente combina cinema, música e gastronomia, enriquecendo a cena cultural no Centro de São Paulo. É o destino completo para quem busca uma experiência cultural completa.

Mais informações:

Endereço: R. Araújo, 62 – República, São Paulo – SP, 01220-020

Horário: Bar e restaurante: Terça e quarta-feira das 18h à 00h | Quinta-feira a sexta das 18h às 1h | Sábado das 12h às 1h | Domingo das 12h às 21h

Festas e eventos: checar na programação .

Oficina Oswald de Andrade e um cafezinho colombiano

Para o pessoal que está procurando um rolê cultural que termine em cafezinho, nós temos o lugar: a Oficina Oswald de Andrade , localizada em prédio histórico desde 1905 no Bom Retiro, oferece formação e difusão de diversas expressões artísticas, como apresentações de teatro, dança, cinema, e literatura.

Inclui um Ateliê de Gravura, cineclube e um acervo de livros incríveis. E boa parte desses rolês são gratuitos, viu!

Além disso, dentro da oficina existe uma sede do Café Colombiano , com pratos típicos da culinária colombiana e um café MARAVILHOSO acompanhado de bolos com especiarias. Bom para um dia de chuva!

Mais informações:

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro, São Paulo – SP, 01123-001

Horário: Segunda a sexta-feira, das 10h às 21h | Sábados das 11h às 18h Telefone: (11) 3221-5558

Boteco Pratododia

Ocupando as ruas da Barra Funda, o Boteco Pratododia é um pilar da cultura de vinil em São Paulo, promovendo inclusão, diversidade e acessibilidade cultural.

Impulsiona a cena local, apoia DJs e busca promover a diversidade e a consciência cultural. Uma programação gostosa com o melhor do groove em discos de vinil.

Mais informações:

Endereço: R. Barra Funda, 34 – Barra Funda, São Paulo – SP, 01152-000

Horário: Quinta-feira das 22h às 3h | Sábado e domingo das 22h às 4h20

Tosto Café e seu ambiente acolhedor

Um cafezinho quentinho e dia de chuva combinam, pode falar!

A Tosto Café , situada no Ipiranga, oferece um ambiente aconchegante que te leva de volta no tempo. Além de café de origem mineira, serve pães, bolos, e quitutes caseiros. Com decoração vintage e preço acessível, é um lugar para se deleitar com o charme do passado.

Mais informações:

Endereço: R. dos Sorocabanos, 155 – Ipiranga, São Paulo – SP, 04202-000

Horário: Quarta a sexta-feira, das 11h às 19h | Sábados e domingos, das 9h às 19h Telefone: (11) 94523-4104

Achou pouco? Vem que tem muito mais:

