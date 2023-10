Redação Belas Geek Day exibe ‘De Volta Para o Futuro’ com trilha ao vivo

Liguem seus DeLoreans nerds e fãs da cultura pop, porque o Petra Belas Artes está prestes a ser tomado por uma onda de nostalgia!

No dia 22 de outubro , a partir das 11h , São Paulo vai voltar no tempo com o 3º Belas Geek Day e você não vai querer perder essa jornada épica.

Com uma pitada de ficção científica, o Petra Belas Artes está trazendo a magia dos anos 80 de volta, com os três filmes da saga ‘ De Volta Para o Futuro ‘, mas com um toque especial: o primeiro, lançado em 1985, recebendo uma sonorização ao vivo da animada Banda Mr. 80.

Não é todo dia que você pode curtir “ Johnny B. Goode ” e “ The Power of Love ” ao vivo, enquanto Marty McFly viaja no tempo!

Além da exibição dessas histórias que marcaram a infância e a adolescência de muito nerd por aí, o Belas Geek Day vai ter uma programação completa para ninguém ficar na vontade! E o melhor: com entrada gratuita !

O evento conta com um time de artistas e expositores incríveis . Quem gosta de funkos vai pirar com loja e com certeza vai sair de lá com uma sacolinha, os amantes da culinária japonesa vão se encantar com as artes de comidas japonesas.

Outros produtos disponíveis no Belas Geek Day são as kokeshi dolls feitas a mão, amigurumis, colecionáveis e bordados nerds. Para quem é colecionador, vai rolar também uma feira de DVD’s com mídias físicas raras.

Programação dos filmes no Belas Geek Day

Belas Sonoriza – De Volta Para o Futuro (Sala 2)

Horários: às 14h, 16h30 e 19h30

Valores: R$ 60,00 e R$ 30,00 (meia-entrada)

Ingressos disponíveis, compre aqui .

Sessão – De Volta Para o Futuro II (Sala 6)

Horário: às 19h00

Valores: R$ 15,00 (promoção Sonoriza*), R$ 18,00 (meia-entrada) e R$ 36,00 (inteira).

Ingressos dispoíveis, compre aqui .

Sessão – De Volta Para o Futuro III (Sala 6)

Horário: às 21h10

Valores: R$ 15,00 (promoção Sonoriza*), R$ 18,00 (meia-entrada) e R$ 36,00 (inteira).

Ingressos disponíveis, compre aqui .

*Promoção Sonoriza: Apresente o seu ingresso do Belas Sonoriza e obtenha preço promocional em outras sessões do Belas Geek Day.

Veja mais da cultura geek em SP:

Veja também: Temporada do Terror Cinemark exibe filmes clássicos por R$12

Veja também: 5 hamburguerias temáticas e deliciosas em São Paulo