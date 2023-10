Redação Sesc 14 Bis: nova unidade chega para agitar a Bela Vista

Uma nova pérola cultural floresceu em São Paulo, e ela é chamada Sesc 14 Bis ! Essa novíssima unidade do Sesc transformou o antigo edifício da Federação do Comércio (Fecomercio) em um hub de atividades diversificadas que prometem encantar todos os públicos.

Imagine encontrar um espaço de convivência caloroso, onde você pode relaxar, ler, marcar um encontro com amigos ou simplesmente desfrutar do ambiente. O Sesc 14 Bis também é um lar para a arte, com um espaço flexível para exposições que vai abrigar uma variada gama de mostras e eventos culturais.

E se você é um amante da leitura, a biblioteca da unidade é um paraíso, com cerca de 3.000 títulos disponíveis para empréstimo, cobrindo literatura brasileira, estrangeira, quadrinhos, poesia e muito mais. Além disso, há uma cafeteria com várias comidinhas deliciosas!

Mas a diversão não para por aí! Um teatro com 513 lugares receberá peças teatrais e shows musicais. Há também salas de múltiplo uso para cursos, oficinas e atividades físicas, além de um espaço especialmente dedicado às crianças.

A unidade não esqueceu de ninguém, oferecendo salas de apoio com recursos de acessibilidade. Além disso, o Wi-Fi gratuito mantém todos conectados, e um estacionamento está disponível com preços específicos.

O Sesc 14 Bis também abraça a diversidade de programas, desde artes visuais até atividades para crianças, adolescentes e idosos, incluindo esportes e turismo social. Um lugar mágico onde a cultura e a comunidade se encontram. Não perca a oportunidade de visitar esse tesouro na Bela Vista!

