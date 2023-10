Redação Exposição ‘Histórias Indígenas’ leva tradições do mundo todo ao MASP

Em uma mistura espetacular de culturas e visões, o famoso MASP , em parceria com o Kode Bergen Art Museum , vai levar todos os visitantes em uma jornada incrível com a exposição “Histórias Indígenas” .

De 20 de outubro a dia 25 de fevereiro de 2024 , um dos museus mais icônicos de SP vai abrir suas portas para uma celebração de histórias e culturas de diferentes partes do mundo, reunindo 170 artistas e 285 obras incríveis!

As culturas e tradições de países dapromovem diferentes perspectivas sobre as histórias indígenas das regiões, que vão desde o período anterior à colonização europeia até o presente, com a curadoria de artistas e pesquisadores indígenas ou de ascendência indígena.

A exposição “Histórias Indígenas” é dividida em oito núcleos, cada um com uma história única e cativante: “ Relações que nutrem: família, comunidade e terra” (Canadá) , “ A construção do ‘eu’ ” (México), “ Histórias de pintura no deserto ” (Austrália), “ Pachakuti: o mundo de cabeça para baixo ” (Peru), “ Rompendo a representação ” (Maori, Nova Zelândia), “ Tempo não tempo ” (Brasil), “ Várveš: escondidos do dia ” (Sami, Noruega), e um núcleo temático colaborativo de todos os curadores, intitulado “ Ativismos “.

A visitação é realizada somente com agendamento prévio! Então já corre e marca seu passeio clicando aqui ! Às terças, a entrada é gratuita.

