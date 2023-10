Redação Marcela Brandão leva show de seu novo EP, ‘Petricor’, ao Whiplash Bar em SP

A nostalgia é uma emoção poderosa que nos transporta para épocas, experiências e momentos especiais de nossas vidas. Ela nos envolve em uma mistura de saudade e carinho que nos faz reviver lembranças queridas.

É exatamente com esse olhar delicado e afetuoso que a talentosa cantora paulistana Marcela Brandão construiu, ao longo de meses, a narrativa do seu mais recente EP intitulado “Petricor”.

O EP ganha mais um show de sua turnê de lançamento, desta vez no Whiplash Bar , nos Jardins, em São Paulo. A apresentação ocorre no dia 18 de outubro, quarta-feira, a partir das 20h30 .

O título do EP faz alusão ao aroma que a chuva deixa no ar quando toca a terra, e reforça a mensagem que Marcela deseja transmitir com este projeto musical único. A cantora passou um longo período de sua vida no sertão, o que despertou nela influências que foram incorporadas de forma orgânica à sua musicalidade.

Marcela descreve o processo como “um transporte de alma” e comenta: “Todo esse processo foi como uma pausa na minha vida atual, uma volta à minha infância. Vi imagens se misturarem, senti os cheiros e as cores de tudo ao meu redor.”

Além das letras envolventes, a sonoridade do EP é cativante, misturando elementos populares e familiares que encantam os ouvintes. Durante a produção do “Petricor”, Marcela se concentrou em explorar o terreno sertanejo “raiz”, incorporando influências de artistas como Almir Sater, Renato Teixeira e Cássia Eller para criar uma experiência musical autêntica.

Para a cantora sua abordagem musical peculiar poderia se encaixar na categoria da Nova MPB. “Mas escolhi o desafio e a alegria de criar algo que realmente representasse quem sou”, conclui.