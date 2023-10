Concerto à luz de velas homenageia Rita Lee na Galeria do Rock Concerto à luz de velas traz um repertório das músicas mais amadas da Rainha do Rock, Rita Lee - tudo isso no topo da Galeria do Rock!

