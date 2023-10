Redação Transitando entre o rock, pop e o samba, Marta Maria lança seu disco de estreia na Casa Rockambole

Pegue a leveza da MPB, a intensidade do rock, a batida do samba e o carisma do pop. Todos esses elementos, ricos em suas próprias personalidades, são salpicados com belos arranjos de violão e letras cheias de vida em “Meio Dia”, disco de estreia da cantora paulistana Marta Maria , que se apresenta no dia 28 de outubro da Casa Rockambole em Pinheiros (SP).

Com produção de Mateo Piracés-Ugarte (Francisco, el Hombre) , “Meio Dia” quebra expectativas musicais e revela a jornada interior da cantora paulistana Marta Maria através das 14 faixas do álbum.

O disco é um prato musical bem equilibrado, com camadas distintas que nos aproximam da artista e criam uma conexão pessoal. “É um mergulho interior. Nesse disco, tenho uma reflexão sobre quem sou, em uma selva emocional que nunca havia explorado direito”, comenta a cantora.

Este projeto é resultado de um trabalho pessoal e delicado que se estendeu ao longo do tempo. A faixa “De tudo que é você” remonta a 2008, e a nova música, “Costume”, que também faz parte do álbum, é acompanhada por um videoclipe oficial. A parte instrumental, que varia de rock a samba, é uma parte essencial da experiência, graças à produção de Mateo Piracés-Ugarte.

Além da música, a narrativa se estende ao visual, com as capas do disco e dos singles criadas por Alexandre Miyake. As ilustrações mantêm uma unidade sentimental, com elementos da infância e referências ao céu e à areia.

A divulgação da estreia desse lançamento se dará através de um show com um cenário especial montado para dar ainda mais vida às memórias e sensações evocadas pelo álbum. Será uma noite dançante e cheia de energia na Casa Rockambole.

Enquanto isso, a artista estará acompanhada por um time de primeira: Kabé Pinheiro e Danilo Moura na percussão, Beatriz Lima no baixo elétrico e baixo acústico e João Oliveira na guitarra, violão de 12 cordas e bandolim, Dani de Moraes com um número de dança, além de outros convidados especiais.