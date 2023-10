Oferecimento Spaten Spaten realiza em SP a 1ª competição de deslizamento de caneca do país

A gente já tá cansado de saber que a caneca é sempre uma grande protagonista em qualquer festa cervejeira que se preze.

O que talvez você, assim como a gente, não devia saber até agora é que existe uma competição de deslizamento de caneca que já acontece em diversas festas cervejeiras pelo mundo.

E o mais incrível é que o Guinness Book possui até um recorde mundial da modalidade que não é batido desde 2013.

Como a Spaten adora celebrar a cultura cervejeira, ela resolveu criar a primeira competição de deslizamento de caneca no país: o Biersliding .

Para participar da modalidade é bem simples: o participante desliza sua caneca de cerveja pela mesa e aquela que chegar mais longe, vence a disputa.

Famosos como Cris Rozeira, Kyra Gracie, Marcelo Suartz, Fernando Fernandes e Popó já aceitaram o convite de Spaten e vão buscar bater o recorde mundial do Guinness Book.

“Estou em ótima forma e pronto para desafiar meus companheiros com muita diversão e força. Acho que esse recorde vem pra gente hein?”, comenta o tetracampeão de boxe Acelino Freitas, o Popó.

O evento acontece no sábado, dia 14 de outubro, a partir das 12h, no Varanda Estaiada . Sendo que a tentativa de quebra de recorde vai rolar a partir das 15h, com verificação da equipe do Guinness.

Além da Liga de Spaten, com os famosos que já toparam o desafio, o público presente também poderá treinar a atividade e tentar a sorte na busca pelo recorde mundial.

O evento também terá outras atividades que também fazem parte do universo cervejeiro como arremesso de argolas, bar Spaten e um cenário que vai garantir a diversão de geral. Os ingressos para o evento podem ser adquiridos aqui .