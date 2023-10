Redação Feriado e final de semana em SP: descubra os melhores rolês

Para a felicidades de todos o feriadão está batendo na porta! E se eu disser que o São Paulo vai estar recheado de coisa boa eu não estou brincando!!!

Para te ajudar a escolher o que fazer, a Catraca Livre fez aquela listinha com os melhores rolês com opções boas, baratas e divertidas! Se liga em tudo e vai ser feliz:

Discopédia

Na quarta-feira, véspera desse tão esperado feriado, preparem-se para um rolê top! A Discopedia, a sensação de São Paulo, está de volta com a segunda parte do especial dedicado aos vinis imortalizados de Jorge Ben & Tim Maia. É 100% vinil nos toca-discos com os talentosos DJs @djdandan, @djmarco, e @djnyack. Para os inimigos do fim a festa começa às 23hs e vai até as 5 da manhã!

Quando? 11 de outubro (quarta-feira), das 23h às 5h

Onde? Central 1962 | Praça da Bandeira, 137 – Centro

Quanto? Entrada $20 até as 0hs. Depois das 0hs fica 30$

Acessibilidade? Não foi informado

Coffee Week Brasil

Última semana para aproveitar um cafézinho no Coffee Week Brasil! Com mais de 100 cafeterias em São Paulo surpreendendo clientes com combos especiais de R$ 14,90 a R$ 24,90. Desde tradicionais cafés com pão de queijo até drinques ousados com café, a variedade é incrível, são verdadeiras obras-primas de café. Uma década de celebração do café com grãos selecionados e carinho! Já marca com os amigos para colocar a fofoca em dia!

Quando? 11 a 15 de outubro (quarta-feira a domingo), horários de funcionamento de cada estabelecimento participante

Onde? Em diversos estabelecimentos por São Paulo! A lista completa você acessa aqui !

Quanto? Os preços de combos variam de R$ 14,90 a R$ 24,90

Acessibilidade? Acessibilidade variam de acordo com o estabelecimento participante

Mostra de Cinema Chinês

Pega a pipoca e chama seu amigo cinéfilo que a 8ª Mostra de Cinema Chinês de São Paulo está rolando até o dia 15 de outubro no Centro Cultural São Paulo (CCSP) . Com o tema “Em Busca da Luz”, apresentará 12 produções cinematográficas chinesas contemporâneas, algumas inéditas no Brasil. Os filmes exploram ideais, convicções e raízes culturais chinesas, oferecendo uma imersão cultural única.

Quando? 11 a 15 de outubro (quarta-feira a domingo), em diversos horários! A programação completa você acessa por aqui!

Onde? Centro Cultural São Paulo (CCSP) | Rua Vergueiro, 1000 – Liberdade

Quanto? Grátis

Acessibilidade? Acessível para cadeirantes

Satyrianas 2023

Prepare-se para uma maratona artística incrível! A 24ª Satyrianas chega com mais de 400 atrações, incluindo teatro, dança, cinema e performances, para 86 horas seguidas de festa em São Paulo. É um evento que celebra a diversidade artística, com acesso gratuito e espalhado por 12 locais da cidade, incluindo o Espaço dos Satyros, Cine Satyros Bijou, SP Escola de Teatro e outros. Esta celebração tem como tema “Re_existir” e homenageia o mestre José Celso Martinez Corrêa , uma lenda do teatro brasileiro. Bora?

Quando? 12 a 15 de outubro (quinta-feira a domingo), em diversos horários! A programação completa você acessa por aqui !

Onde? Em diversos locais por São Paulo

Quanto? Grátis

Acessibilidade? Não foi informado

Circo di SóLadies na Paulista

Prepare-se para uma maratona artística com a intervenção de palhaçaria Des. Cantadas, apresentada pela trupe Circo di SóLadies | Nem SóLadies, na calçada do Itaú Cultural durante o mês da criança. Nos dias 12, 15 e 22 de outubro, às 15h, o público será convidado a vivenciar paródias autorais em um encontro interativo repleto de risos e improvisação. O Des. Cantadas se destaca por sua construção dramatúrgica costurada no momento com a plateia, além de abordar questões feministas e desafiar as estruturas sociais de forma simbólica e lúdica para todas as idades.

Quando? 12 e 15 de outubro (quinta-feira e domingo), às 15h

Onde? Itaú Cultural | Av. Paulista, 149 – Bela Vista

Quanto? Grátis

Acessibilidade? Não foi informado

Contos e Cantos Angola, Congo, Moçambique

O show “Cantos e Contos: Angola, Congo e Moçambique” traz narrativas afro-diaspóricas por meio de contos e músicas de artistas imigrantes africanos em São Paulo. No dia 13 de outubro, às 21h, o Teatro Antunes Filho, no Sesc Vila Mariana , será o palco desse encontro cultural.

A oralidade se une às sonoridades populares e folclóricas africanas, em colaboração com percussão afro-brasileira, revelando influências culturais que atravessam continentes. A cantora e compositora Anelis Assumpção estará presente enriquecendo ainda mais essa experiência musical. Não perca essa celebração das culturas africanas!

Quando? 13 de outubro (sexta-feira) , às 21h

Onde? Teatro Antunes Filho | Sesc Vila Mariana – R. Pelotas, 141 – Vila Mariana

Quanto? Ingressos por R$40 (inteira), R$20 (meia-entrada) e R$12 (credencial plena). Garanta a sua entrada por aqui :)

Acessibilidade? Acessível para cadeirantes

Noitão Sexta-feira 13 no Belas Artes

Sexta-feira 13 promete arrepios no Petra Belas Artes ! O Noitão Filhos do Cão traz uma programação horripilante a partir das 23h30, com a assustadora continuação “ O Exorcista: O Devoto ” (2023) e o clássico britânico “ A Aldeia dos Amaldiçoados ” (1960). A Sala 2 também oferece sustos com “ O Exorcista: O Devoto “, o thriller mexicano “ O Orfanato ” (2007) e muitoo maiss. Pronto para enfrentar seus medos no Noitão Sexta-Feira 13? Coragem! 💀🎬👻

Quando? 13 de outubro (sexta-feira), a partir das 23h30

Onde? Petra Belas Artes | R. da Consolação, 2423 – Consolação

Quanto? Ingressos por R$50 (inteira) e R$25 (meia). Garanta o seu por aqui ;)

Acessibilidade? Acessível para cadeirantes

Sons da Rua

O Memorial da América Latina vai ser o point com a 6ª edição do festival Sons da Rua . Uma lineup de peso, incluindo Djonga, Don L, Tasha & Tracie com participação da MC Luanna, Orochi com participação de Borges, MC Dricka, Projeto Favela Vive , e muitos outros, promete agitar a cena.

Com Vulgo FK apresentando seu recente álbum “Perdas e Ganhos” e convidando talentos do rap de São Paulo, como Ryu, The Runner e Salvador da Rima , além da ascendente rapper Duquesa , e o rapper Kyan unindo funk e trap, este festival é uma experiência imperdível para os amantes do rap, trap e funk.

Quando? 14 de outubro (sábado), a partir das 12h

Onde? Memorial da América Latina | Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda

Quanto? Ingressos a partir de R$80! Garanta o seu por aqui :)

Acessibilidade? Acessível para cadeirantes

Marina Peralta e Wicked Sound System no CCJ

Atenção São Paulo! Bora para um baile gratuito no sábado? A zona norte vai tremer com o poderoso som do Wicked Sound System e uma performance incrível da Marina Peralta comandando o microfone. E o melhor: o rolê começa cedo e termina cedo, então chamem todos e apareçam no CCJ . Um evento imperdível apoiado pelo Programa Municipal de Fomento à Linguagem de Cultura Reggae/Rastafari da Secretaria Municipal de Cultura. 🎶🔊💃

Quando? 14 de sábado (sábado), das 16h às 21h

Onde? Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso | Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 – Vila dos Andrades

Quanto? Grátis

Acessibilidade? Não foi informado

Projeto AFROJAM-SP na Casa Natura

No dia 14 de outubro, às 23h, a Casa Natura Musical recebe o AFROJAM-SP, celebrando artistas pretos independentes e promovendo jam sessions únicas. Ayô Tupinambá e Zé Manoel são convidados especiais. O projeto estreou em 2019 e busca representatividade e igualdade na cena musical independente.

Cada edição um novo artista é convidado a apresentar seu trabalho em pocket show autoral, seguido sempre por uma Jam Session inédita, realizada sem ensaio prévio

Quando? 14 de outubro (sábado), das 21h às 4h

Onde? Casa Natura Musical | Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Quanto? Ingressos de de R$20 a R$60. Garanta o seu por aqui :)

Acessibilidade? Acessível para cadeirantes

Mombojó no Sesc Santana

A banda pernambucana Mombojó celebra duas décadas de música autêntica e inovadora no Sesc Santana , nos dias 14 e 15 de outubro. Com um repertório sólido e premiado, a banda promete um show inesquecível, levando o público por uma viagem musical através de suas diferentes fases e estilos. Uma noite de energia e música de qualidade.

Quando? 14 e 15 de outubro (sábado e domingo). Sábado, às 20h e domingo, às 18h.

Onde? Sesc Santana | Av. Luiz Dumont Villares, 579

Quanto? Ingressos por R$40 (inteira), R$20 (meia-entrada) e R$12 (credencial plena). Garanta o seu por aqui :)

Acessibilidade? Acessível para cadeirantes

Quer mais? Então vemmm:

